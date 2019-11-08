***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -3.411.502 17.184.183 170.784.245 132.121.115 345.947.146 345.947.146Transferler8.676.302 123.444.813 -132.121.115 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-996.091 248.186.875 247.190.784 247.190.784Dönem Karı (Zararı)248.186.875 248.186.875 248.186.875Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-996.091 -996.091 -996.091Kar Payları-86.920.522 -86.920.522 -86.920.522Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -4.407.593 25.860.485 207.308.536 248.186.875 506.217.408 506.217.408Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791Transferler16.145.258 331.374.600 -347.519.858 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.779.413 192.144.998 190.365.585 14.477.489 204.843.074Dönem Karı (Zararı)192.144.998 192.144.998 14.887.664 207.032.662Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.779.413 -1.779.413 -410.175 -2.189.588Kar Payları-150.010.077 -150.010.077 -5.880.051 -155.890.128Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -6.278.114 42.005.743 388.673.059 192.144.998 645.814.791 170.180.946 815.995.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI208.176.512 87.497.646Dönem Karı (Zararı)207.032.662 248.186.875Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler59.477.103 29.158.415Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2,7 34.806.326 8.151.408Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.022.752 -734.024Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-38.562 -139.232Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.061.314 -594.792Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.615.396 2.786.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.967.357 1.676.128Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.041 26.937Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.643.998 1.083.818Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.566.341 -5.316.976Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -6.014.786 -6.090.991Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 2.448.445 774.015Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.476.598 5.432.090Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -7.098.284Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 18.872.230 25.946.865Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 -749.858 -9.547İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.413.238 -168.826.167Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-25.950.088 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.523.508 -74.502.987Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.138.196 -62.517.463Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.419.281 -41.370.828Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)750.582 -7.954.947Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.414.587 15.487.953Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.069.156 -749.598Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.744.287 2.221.222İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-716.699 560.481Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.113.437 264.711Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)396.738 295.770Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları236.096.527 108.519.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.129.027 -366.604Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.697.396 -20.654.873Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.093.592 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.924.334 -733.962Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.965.518 86.693Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -44.378.900 -8.285.013Alınan Temettüler0 1.784.984Alınan Faiz6.489.048 5.679.374FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-153.311.931 -90.757.499Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri65.469.744 2.930.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-59.611.680 -5.993.291Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-626.086 0Ödenen Temettüler-155.890.128 -86.920.522Ödenen Faiz-2.653.781 -774.015Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.940.247 -3.993.815NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.940.247 -3.993.815DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 217.684.972 213.385.303DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 236.625.219 209.391.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 236.730.017 219.357.624Finansal Yatırımlar5 25.950.088 0Ticari Alacaklar191.381.209 193.772.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 35.774.050 46.356.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar155.607.159 147.415.873Diğer Alacaklar20.705.879 23.855.381İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.705.879 23.855.381Stoklar6 139.200.774 136.080.475Peşin Ödenmiş Giderler4.270.630 5.048.118Diğer Dönen Varlıklar722.255 1.331.110ARA TOPLAM618.960.852 579.445.271TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR618.960.852 579.445.271DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar155.163 143.857İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar155.163 143.857Maddi Duran Varlıklar7 238.931.573 220.100.890Kullanım Hakkı Varlıkları2 3.295.831 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar189.415.800 200.505.763Şerefiye8 14.534.705 14.534.705Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 174.881.095 185.971.058Peşin Ödenmiş Giderler3.917.688 3.890.782Ertelenmiş Vergi Varlığı2.544.308 2.393.408TOPLAM DURAN VARLIKLAR438.260.363 427.034.700TOPLAM VARLIKLAR1.057.221.215 1.006.479.971KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 49.159.620 28.320.720Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 19.252.687 24.964.279Ticari Borçlar82.379.491 91.794.077İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 828.973 1.354.567İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar81.550.518 90.439.510Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.840.414 6.909.570Diğer Borçlar241.393 111.001İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar241.393 111.001Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.237.014 6.617.858Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 1.065.263 5.311.243Kısa Vadeli Karşılıklar9.039.354 5.391.315Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.080.000 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.959.354 5.391.315Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler287.982 21.636ARA TOPLAM176.503.218 169.441.699TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER176.503.218 169.441.699UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 20.135.821 27.133.805Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)125.131 0Uzun Vadeli Karşılıklar18.721.137 15.145.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.721.137 15.145.822Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 25.740.171 27.715.854TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.722.260 69.995.481TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER241.225.478 239.437.180ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar645.814.791 605.459.283Ödenmiş Sermaye12 3.150.000 3.150.000Sermaye Düzeltme Farkları12 26.119.105 26.119.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.278.114 -4.498.701Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.278.114 -4.498.701Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -6.278.114 -4.498.701Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 42.005.743 25.860.485Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları388.673.059 207.308.536Net Dönem Karı veya Zararı192.144.998 347.519.858Kontrol Gücü Olmayan Paylar170.180.946 161.583.508TOPLAM ÖZKAYNAKLAR815.995.737 767.042.791TOPLAM KAYNAKLAR1.057.221.215 1.006.479.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat784.831.554 399.470.913 237.524.919 163.057.410Satışların Maliyeti-532.496.482 -224.893.987 -169.443.746 -87.951.306TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)252.335.072 174.576.926 68.081.173 75.106.104BRÜT KAR (ZARAR)252.335.072 174.576.926 68.081.173 75.106.104Genel Yönetim Giderleri-24.133.637 -10.854.854 -7.694.914 -2.538.299Pazarlama Giderleri-24.885.509 -12.938.313 -7.808.538 -5.496.525Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.508.080 -2.415.708 -1.522.397 -940.927Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 45.836.823 75.395.172 1.054.737 41.670.603Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -31.224.425 -26.045.034 -5.447.134 -11.677.548ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)214.420.244 197.718.189 46.662.927 96.123.408Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 6.764.644 6.100.538 766.149 2.374.413Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15.499 -9.670 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 7.098.284 0 3.400.904FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)221.169.389 210.917.011 47.419.406 101.898.725Finansman Gelirleri16 39.080.845 104.120.921 10.179.050 75.443.303Finansman Giderleri16 -34.345.342 -40.904.192 -12.943.956 -30.474.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)225.904.892 274.133.740 44.654.500 146.867.798Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.872.230 -25.946.865 -821.383 -12.037.082Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -20.451.416 -28.025.806 -1.576.689 -13.200.014Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 1.579.186 2.078.941 755.306 1.162.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)207.032.662 248.186.875 43.833.117 134.830.716DÖNEM KARI (ZARARI)207.032.662 248.186.875 43.833.117 134.830.716Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.887.664 0 3.144.867 0Ana Ortaklık Payları192.144.998 248.186.875 40.688.250 134.830.716Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 0,65720000 0,78790000 0,13920000 0,42800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.189.588 -996.091 -959.492 -767.289Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.736.985 -1.245.114 -1.199.365 -959.112Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler547.397 249.023 239.873 191.823Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 547.397 249.023 239.873 191.823Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.189.588 -996.091 -959.492 -767.289TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)204.843.074 247.190.784 42.873.625 134.063.427Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.477.489 0 3.015.709 0Ana Ortaklık Payları190.365.585 247.190.784 39.857.916 134.063.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797834BIST