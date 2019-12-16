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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

16.12.2019 11:59
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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

İş Yatırım'ın ‘Piyasalarda Bugün' başlıklı 16.12.2019 tarihli bülteninde, yabancı bir internet sitesi kaynak gösterilerek,  Şirketimiz ortağı Ege Endüstri Holding A.Ş.'nin çoğunluk hisse satışı da dahil olmak üzere stratejik alternatifler arayışı içinde olduğu, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarla görüşme içinde olduğuna ilişkin haber çıkmıştır. Ortağımız Ege Endüstri Holding A.Ş.'den konuyla ilgili bilgi istenilmiş  yapılan bildirimde, gündemlerinde herhangi bir hisse satışı ya da bir başka stratejik yatırım arayışlarının olmadığı bilgisi verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803598


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BOLUC 4,54 37.951.919 % 15,23  
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Tam 1.831 1.877 14,96  
Yarım 885 908 7,23  
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