***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
16.12.2019 11:59
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım'ın ‘Piyasalarda Bugün' başlıklı 16.12.2019 tarihli bülteninde, yabancı bir internet sitesi kaynak gösterilerek, Şirketimiz ortağı Ege Endüstri Holding A.Ş.'nin çoğunluk hisse satışı da dahil olmak üzere stratejik alternatifler arayışı içinde olduğu, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarla görüşme içinde olduğuna ilişkin haber çıkmıştır. Ortağımız Ege Endüstri Holding A.Ş.'den konuyla ilgili bilgi istenilmiş yapılan bildirimde, gündemlerinde herhangi bir hisse satışı ya da bir başka stratejik yatırım arayışlarının olmadığı bilgisi verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803598
BIST
12:56110.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -91,53
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:565,8471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0343
|Açılış
|: 5,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
12:566,5102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
12:56277,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,74
|Açılış
|: 277,72
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|2,59
|79.223.744
|% 19,35
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|BOLUC
|4,54
|37.951.919
|% 15,23
|
|NIBAS
|7,13
|1.291
|% 15,00
|
|UNYEC
|4,65
|5.946.167
|% 14,81
|
|SNKRN
|2,87
|2.141.836
|% -4,97
|
|BJKAS
|2,77
|55.474.879
|% -4,48
|
|OYLUM
|4,93
|3.437.221
|% -4,46
|
|MMCAS
|0,90
|1
|% -4,26
|
|ETILR
|2,40
|11.280
|% -4,00
|
|THYAO
|13,81
|436.985.522
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,50
|259.809.105
|% 0,40
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|210.792.772
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,36
|167.649.960
|% -1,26
|
|KRDMD
|2,50
|259.809.105
|% 0,40
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,36
|167.649.960
|% -1,26
|
|TSPOR
|2,85
|144.674.036
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,23
|162.888.333
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7733
|7,8123
|% 0,52
|
|Frank
|5,9215
|5,9572
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5551
|1,5629
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,22
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,87
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|14,96
|
|Yarım
|885
|908
|7,23
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,62
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,37
|65,37
|0,15
|