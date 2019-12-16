***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Yatırım'ın ‘Piyasalarda Bugün' başlıklı 16.12.2019 tarihli bülteninde, yabancı bir internet sitesi kaynak gösterilerek, Şirketimiz ortağı Ege Endüstri Holding A.Ş.'nin çoğunluk hisse satışı da dahil olmak üzere stratejik alternatifler arayışı içinde olduğu, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarla görüşme içinde olduğuna ilişkin haber çıkmıştır. Ortağımız Ege Endüstri Holding A.Ş.'den konuyla ilgili bilgi istenilmiş yapılan bildirimde, gündemlerinde herhangi bir hisse satışı ya da bir başka stratejik yatırım arayışlarının olmadığı bilgisi verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803598BIST