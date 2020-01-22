***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 08:46
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, bunun üzerine Türk Metal Sendikası tarafından, tüm üye işyerlerinde grev kararı alınmıştır. Bu kapsamda Pınarbaşı ve Serbest Bölgede ki işyerlerimiz bakımından uygulama tarihi bilahare belirlenmek üzere, alınan grev kararı kamuoyuna açıklanmıştı,
Grev kararı akabinde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından tüm üye işyerlerinde lokavt kararı alındığı, lokavt başlama tarihinin daha sonra açıklanacağı şirketimize bildirilmiştir. Süreç halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813860
BIST
10:04124.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 894,38
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.468
En Düşük
124.216
10:045,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9445
En Düşük
5,9273
10:046,5758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5906
En Düşük
6,5707
10:04296,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,15
|Açılış
|: 296,32
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|102,70
|3.280.341
|% 14,94
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|ANELE
|3,75
|1.720.204
|% 10,95
|
|MMCAS
|1,14
|9.939
|% 9,62
|
|EKIZ
|1,41
|39.041
|% 9,30
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|RYGYO
|7,95
|837.564
|% -5,81
|
|HALKB
|7,03
|26.243.728
|% 1,44
|
|KRDMD
|3,15
|11.802.883
|% 0,64
|
|AKBNK
|8,97
|9.063.315
|% 1,36
|
|THYAO
|14,96
|6.827.220
|% 0,54
|
|ALBRK
|1,75
|5.738.772
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,15
|11.802.883
|% 0,64
|
|HALKB
|7,03
|26.243.728
|% 1,44
|
|ALBRK
|1,75
|5.738.772
|% 0,57
|
|ZOREN
|1,75
|4.093.192
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,74
|3.415.425
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7360
|7,7748
|% 0,24
|
|Frank
|6,0982
|6,1350
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5785
|1,5864
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-6,52
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,26
|