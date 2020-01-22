***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, bunun üzerine Türk Metal Sendikası tarafından, tüm üye işyerlerinde grev kararı alınmıştır. Bu kapsamda Pınarbaşı ve Serbest Bölgede ki işyerlerimiz bakımından uygulama tarihi bilahare belirlenmek üzere, alınan grev kararı kamuoyuna açıklanmıştı,Grev kararı akabinde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından tüm üye işyerlerinde lokavt kararı alındığı, lokavt başlama tarihinin daha sonra açıklanacağı şirketimize bildirilmiştir. Süreç halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813860BIST