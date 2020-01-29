***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2020-22.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, bunun üzerine Türk Metal Sendikası tarafından, tüm üye işyerlerinde grev kararı alınmıştır. Bu kapsamda Pınarbaşı ve Serbest Bölgede ki işyerlerimiz bakımından uygulama tarihi bilahare belirlenmek üzere, alınan grev kararı alındığı, akabinde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından tüm üye işyerlerinde lokavt kararı alındığı, lokavt başlama tarihinin daha sonra açıklanacağı şirketimize bildirildiği kamuoyuna açıklanmıştı.Gelinen son durum itibari ile, Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında, 01 Eylül 2019-31 Ağustos 2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağını imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Buna Göre- İlk 6 ay için ücreti 12 TL/saat altında olan çalışanlara, saat ücreti 12 TL'yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacaktır. Bu iyileştirmenin üzerine %17 oranında ücret zammı uygulanacaktır.- İkinci 6 ay için ise %6 oranında ücret artışı yapılacaktır. Dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark bu ücret artışına eklenecektir.- Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılacaktır.- Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için %20 iken, ikinci yıl için enflasyon oranında olacaktır.- 2019-2021 Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte Tamamlayıcı Sağlık Sigortası verilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Buna göre Tamamlayıcı Sağlık Sigortası maliyeti MESS tarafından karşılanacak şekilde devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815174BIST