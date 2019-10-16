***EGGUB* *SNGYO* *SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
16.10.2019 17:26
***EGGUB******SNGYO******SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EGGUB, SANEL, SNGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
EGGUB 1 EGE GÜBRE SANAYII A.S. E FATMA GÜLGÜN ÜNAL 1.000,000
SANEL 2 SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET SEMIH YILDIRIM 814.012,000
SNGYO 3 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AHMET SEMIH YILDIRIM 528.730,000
SNGYO
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.120,39
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
18:055,8905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0263
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8709
18:056,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4922
18:05281,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 281,69
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17