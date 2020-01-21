***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2020 12:06
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGSER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813716
BIST
15:39123.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 397,53
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.246
En Düşük
121.504
15:395,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0166
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9350
En Düşük
5,9125
15:396,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5937
En Düşük
6,5455
15:39297,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 297,11
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
295,69
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|18.707.429
|% 19,96
|
|EGSER
|4,68
|69.658.004
|% 18,48
|
|GEDIK
|10,74
|17.833.354
|% 14,99
|
|BURVA
|20,12
|253.414
|% 14,97
|
|BURCE
|7,09
|8.365.206
|% 14,91
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|GLBMD
|2,06
|517.409
|% -5,07
|
|ISBTR
|44.000,10
|616.001
|% -4,35
|
|IHGZT
|4,50
|49.864
|% -4,26
|
|VKING
|3,26
|210.770
|% -4,12
|
|THYAO
|14,87
|1.291.263.170
|% -1,39
|
|ISFIN
|4,49
|1.013.986.141
|% 3,70
|
|PETKM
|4,13
|547.550.317
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,73
|365.018.544
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.953.622
|% 1,72
|
|ISFIN
|4,49
|1.013.986.141
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,73
|365.018.544
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.953.622
|% 1,72
|
|ODAS
|1,86
|252.815.856
|% 4,72
|
|PETKM
|4,13
|547.550.317
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7239
|7,7627
|% 0,62
|
|Frank
|6,1064
|6,1432
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-7,40
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.956
|2.005
|1,05
|
|Yarım
|946
|970
|0,51
|
|Çeyrek
|474
|485
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-1,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:54BERA
Yüzde 8.14 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 670, 170 adet işlem
-
15:53XU100
Endeks 123, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 660.00 milyon TL de
-
15:53KFEIN
Yüzde 5.17 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 632, 069 adet işlem
-
15:52BURCE
Yüzde 14.91 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 187 adet işlem
-
15:51AVGYO
Yüzde 7.41 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 109, 385 adet işlem