***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2020 11:14
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813932
BIST
12:16123.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -80,42
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
12:165,9387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 5,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
12:166,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
12:16297,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 297,35
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,15
|2.545.588
|% 14,95
|
|QNBFB
|102,60
|26.450.822
|% 14,83
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|VAKKO
|6,30
|24.021.245
|% 13,72
|
|ESCOM
|2,14
|16.457.825
|% 12,63
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|RYGYO
|7,95
|837.564
|% -5,81
|
|THYAO
|14,86
|774.464.265
|% -0,13
|
|HALKB
|7,06
|563.571.838
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,08
|446.594.472
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.834.837
|% -0,24
|
|IPEKE
|9,53
|332.206.574
|% 8,17
|
|KRDMD
|3,08
|446.594.472
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.834.837
|% -0,24
|
|HALKB
|7,06
|563.571.838
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,73
|121.571.147
|% 0,58
|
|IHLGM
|1,23
|77.060.485
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7210
|7,7597
|% 0,04
|
|Frank
|6,0825
|6,1192
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5778
|1,5857
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-1,10
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.997
|10,00
|
|Tam
|1.960
|2.009
|12,58
|
|Yarım
|947
|972
|6,09
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,48
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Seans Raporu
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