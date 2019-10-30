***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 0 285.057.922Transferler29 3.319.996 44.621.131 -47.941.127Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.450.820 58.700.068 57.249.248 57.249.248Dönem Karı (Zararı)58.700.068 58.700.068 58.700.068Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.450.820 -1.450.820 -1.450.820Kar Payları29 -16.260.708 -16.260.708 -16.260.708Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.874.885 20.413.482 107.441.423 58.700.068 326.046.461 326.046.461Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218Transferler29 5.235.866 55.118.415 -60.354.281Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 918.971 11.199.394 12.118.365 12.118.365Dönem Karı (Zararı)11.199.394 11.199.394 11.199.394Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 918.971 918.971 918.971Kar Payları29 -31.000.000 -31.000.000 -31.000.000Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 8.127.185 25.649.348 131.421.052 11.199.394 312.013.582 312.013.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.125.657 42.120.240Dönem Karı (Zararı)11.199.394 58.700.068Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.772.832 22.240.940Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-36 11.963.579 10.494.022Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.797 631Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 9.797 631Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.176.556 15.248.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25-27 6.947.343 7.175.211Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 197.450 195.955Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -27.283 -70.075Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 91.972 46.143Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7-10-31-40 -32.926 7.900.855Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler128.970 257.046Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -439.493 -108.721Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 568.463 365.767Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -474.756 -4.474.812Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-31.314 715.964Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -31.314 715.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.846.569 -38.820.768Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.941.054 -29.430.731İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -19.488.888 -31.277.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 15.547.834 1.846.428Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -813.136 -2.035.832İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -7.990 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -805.146 -2.035.832Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -25.204.260 -17.907.694Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -108.642 -3.309.249Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 24.491.873 20.510.006İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 476 90.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 24.491.397 20.419.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27-29 3.253.158 -2.678.205Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -560.992 -606.540İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -97 32İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -560.895 -606.572Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -4.086.873 3.348.808İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.876.643 -6.711.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 -189.347 -3.245.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 -6.687.296 -3.465.719Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.125.657 42.120.240YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.076.716 -25.748.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri333.133 711.195Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri333.133 711.195Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.409.849 -26.460.024Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -11.486.028 -26.110.035Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -923.821 -349.989FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.121.965 -7.211.214Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 6.052.107 9.049.494Kredilerden Nakit Girişleri47 6.052.107 9.049.494Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -174.072 0Ödenen Temettüler29 -31.000.000 -16.260.708YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.073.024 9.160.197Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.073.024 9.160.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.679.280 29.091.984DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.606.256 38.252.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 21.606.256 42.679.280Ticari Alacaklar7 114.357.180 109.277.799İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 67.038.172 47.793.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 47.319.008 61.484.157Diğer Alacaklar9 7.400.527 6.506.078İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.987 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.392.540 6.506.078Stoklar10 129.029.660 100.057.635Peşin Ödenmiş Giderler12 2.756.055 2.648.966Diğer Dönen Varlıklar28 11.752.480 9.654.081ARA TOPLAM286.902.158 270.823.839TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR286.902.158 270.823.839DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 4.000 4.000Diğer Alacaklar9 422.340 503.653İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 422.340 503.653Maddi Duran Varlıklar14 145.138.756 149.052.844Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.291.391 2.790.397Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.291.391 2.790.397Peşin Ödenmiş Giderler12 16.915 15.362Ertelenmiş Vergi Varlığı40 30.238.519 28.046.707TOPLAM DURAN VARLIKLAR182.111.921 180.412.963TOPLAM VARLIKLAR469.014.079 451.236.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 15.591.313 11.608.233Diğer Finansal Yükümlülükler47 317.417 0Ticari Borçlar7 82.857.464 58.378.333İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 476 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 82.856.988 58.378.333Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 6.513.051 4.438.061Diğer Borçlar9 1.012.956 1.573.948İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 225 322İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.012.731 1.573.626Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.042.959 6.681.375Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar25-27 6.592.928 3.768.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.062.130 753.492Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 5.530.798 3.015.305Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 568.462 5.728.229ARA TOPLAM118.496.550 92.176.976TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER118.496.550 92.176.976UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 2.069.028 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 2.069.028 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 2.728.529 0Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 432.400 0Uzun Vadeli Karşılıklar27 33.273.990 28.164.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 33.273.990 28.164.608Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.503.947 28.164.608TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER157.000.497 120.341.584ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar312.013.582 330.895.218Ödenmiş Sermaye29 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları29 24.778.008 24.778.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.838.595 35.838.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 8.127.185 7.208.214Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 8.127.185 7.208.214Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 8.127.185 7.208.214Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 25.649.348 20.413.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 131.421.052 107.302.638Net Dönem Karı veya Zararı41 11.199.394 60.354.281TOPLAM ÖZKAYNAKLAR312.013.582 330.895.218TOPLAM KAYNAKLAR469.014.079 451.236.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 287.220.845 333.528.534 93.102.025 115.344.974Satışların Maliyeti31 -220.645.446 -217.607.806 -71.686.373 -68.564.217TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.575.399 115.920.728 21.415.652 46.780.757BRÜT KAR (ZARAR)66.575.399 115.920.728 21.415.652 46.780.757Genel Yönetim Giderleri33 -30.749.189 -26.021.315 -11.621.761 -10.252.881Pazarlama Giderleri33 -23.415.366 -19.798.472 -9.155.679 -6.695.270Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -2.933.247 -2.800.266 -976.338 -936.912Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 26.268.710 36.751.573 12.369.375 17.575.419Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -28.206.541 -40.723.460 -9.941.162 -17.994.514ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.539.766 63.328.788 2.090.087 28.476.599Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 53.961 106.177 925 58.960Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -138.093 -4.100.870 -52.959 -4.078.503FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)