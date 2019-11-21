***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamında 2019 yılı ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi' ve ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülleri', "7. Kadın Direktörler Konferansı" nda açıklanmıştır.EGE SERAMİK, 2019 yılında BIST'de kayıtlı profesyonel kadın üyesi olan tüm şirketler arasında "Komitelerinde en fazla kadın üyesi oranına sahip şirketlerden" biri olarak "2019 Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülünü almaya hak kazanmıştır. Toplamda 7 şirket ödül almıştır.Ege Seramik'te hali hazırda, 6 üyenin bulunduğu yönetim kurulunda 2 bağımsız kadın üye, Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinde 2'şer kadın üye görev almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799920BIST