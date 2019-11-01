***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2019 18:47
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AYSEL HATİPOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.04.2016 (212)2120044 aysel.hatipoglu@polatholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 211906 & 702380
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT ZIHNALI Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı
GÖKSEN YEDİGÜLLER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
NURGÜN AY Fabrika Müdürü Kimya Mühendisi Fabrika Müdür Yardımcısı
AYSEL HATİPOĞLU Yatırımcı İlişkileri Müdürü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Müdürü İbrahim Polat Holding A.Ş.- Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi CFO-Mali İşler Koordinatör Yardımcısı
NEVİN ÇİFTCİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Müdürü
MUSTAFA AKBACI Satış Pazarlama Müdürü Maden Mühendisi / Metalurjist Satış Pazarlama Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY Lojistik ve Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Lojistik ve Planlama Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796224
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05277,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,59
|Açılış
|: 277,33
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3653
|7,4022
|% -0,11
|
|Frank
|5,7665
|5,8012
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5178
|1,5254
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,43
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,72
|60,72
|1,10
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 561, 259 adet işlem
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17:57OYAYO
Yüzde 4.10 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 198, 002 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -110, 01 kaybederek (% -0.09 ) 121, 257
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17:56XU100
Endeks 98, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 5, 047.00 milyon TL de
-
17:55TACTR
Yüzde 6.35 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 354 adet işlem