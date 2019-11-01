***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAYSEL HATİPOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.04.2016 (212)2120044 aysel.hatipoglu@polatholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 211906 & 702380Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBÜLENT ZIHNALI Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup BaşkanıGÖKSEN YEDİGÜLLER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürNURGÜN AY Fabrika Müdürü Kimya Mühendisi Fabrika Müdür YardımcısıAYSEL HATİPOĞLU Yatırımcı İlişkileri Müdürü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Müdürü İbrahim Polat Holding A.Ş.- Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi CFO-Mali İşler Koordinatör YardımcısıNEVİN ÇİFTCİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri MüdürüMUSTAFA AKBACI Satış Pazarlama Müdürü Maden Mühendisi / Metalurjist Satış Pazarlama MüdürüİSHAK VOLKAN DERİNBAY Lojistik ve Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Lojistik ve Planlama Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796224BIST