Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz tarafından 07.11.2019 tarihinde yapılan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumuna 4 istekli katılmıştır,Gelen en yüksek teklifArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 1.050.000.000,00TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 367.500.000,00TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %35CNL DERİ İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. & ARGÜP MÜH. MÜŞ. İNŞ. VE TAAH. LTD. ŞTİ. & BOEN İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir.Teklifler değerlendirme aşamasındadır.İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.