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***EKGYO* *OZKGY* *HLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.10.2019 19:32
GÜNCEL HABERLER

***EKGYO******OZKGY******HLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [HLGYO, OZKGY]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 1 Ocak-30 Eylül 2019 tarihleri arasında 2.001.273.339 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 223.591 m2 büyüklüğe ulaşan 1.310 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. 
Şirketimiz 2019 yılı 3.Çeyrek için 4,18 milyar TL toplam satış değeri, 537 bin m2 satılabilir alan büyüklüğü hedefleri olduğunu duyurmuştu.
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2019 yılı 3. Çeyrek verilerine göre Satılan bağımsız bölümlerin toplam değeri 2.001.273.339 TL olup, böylece hedefimiz olan 4,18 milyar TL'ye % 48 oranında ulaşılmıştır. Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları, pazarlama müdürlüğümüz ve satış ofisleri aracılığıyla elde edilen satış adetleridir.
Satış işlemlerinin tamamlanması zaman almaktadır. Bu nedenle bir önceki ay veya aylarda açıklanan satış rakamlarında artmalar olabilir.
Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi fesih etmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalar da söz konusu olabilir.
Kuralı satışlarda kura tarihi dikkate alınmaktadır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792440


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