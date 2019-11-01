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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

01.11.2019 13:39
GÜNCEL HABERLER

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
17.09.2019
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
30.10.2019
Davanın Konusu
18.06.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarından TTK md.395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 12. gündem maddelerinde alınan kararın iptali istemli dava açılması
Karşı Taraf(lar)
Zekeriye Doğan
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019-269 Esas no
Davanın Duruşma Tarihi
06.11.2019
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz pay sahiplerinden Zekeriye Doğan tarafından, 18 Haziran 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarından TTK md.395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 12. gündem maddesinin iptali talepli olarak İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.  
Davanın tebliğ tarihi 30.10.2019 tarihi olup, sehven 30.09.2019 tarihi yazılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796100


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