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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

10.01.2020 12:18
GÜNCEL HABERLER



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
VERDE Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
0,596739
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
0,585332
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/01/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket'in finansal tablolarına olumlu katkı sağlaması
Açıklamalar

Şirket yönetim kurulunun 10.01.2020 tarihli 2020-02 sayılı (bugün) alınan kararı çerçevesinde
Şirket ile VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (VERDE) arasında 10.01.2020 tarihinde (bugün) "Fason Rafine Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi" imzalanmıştır. 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, EKİZ adına VERDE' nin üretim tesislerinde fason rafine üretimi ve/veya ham ve rafine zeytinyağı, sızma zeytinyağı, natürel yemeklik zeytinyağı, pirina yağı ile zeytinyağı türevlerinin alım -satımı ile VERDE' nin teslim aldığı ham zeytinyağının ve VERDE' den teslim edilen rafine zeytinyağının piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 700 ton / ay olarak yapılması hususlarını kapsayan söz konusu anlaşmanın şirketin finansal tablolarına olumlu etki sağlaması beklenmektedir.
Şirket ile Verde arasında 26.12.2018 tarihinde imzalanan "Fason Rafine Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi" kapsamında 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihi itibariyle toplam 26.880.861,99.-TL 'lik zeytinyağı alım-satım işlemi olmuştur.
Bunun yanısıra bir diğer iş anlaşmamız olan Şirket ile TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti arasında 16.02.2018 tarihinde imzalanan 3 (üç) yıl süreli "Fason Rafine Üretim Alım-Satım Sözleşmesi  kapsamında   01.01.2019 – 31.12.2019 tarihi itibariyle toplam 53.378.080,99-TL 'lik zeytinyağı alım-satım işlemi olmuştur.
    
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811697


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Yarım 934 958 -2,62  
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