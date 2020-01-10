***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVERDE Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı0,596739Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı0,585332İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih10/01/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket'in finansal tablolarına olumlu katkı sağlamasıAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 10.01.2020 tarihli 2020-02 sayılı (bugün) alınan kararı çerçevesindeŞirket ile VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (VERDE) arasında 10.01.2020 tarihinde (bugün) "Fason Rafine Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi" imzalanmıştır. 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, EKİZ adına VERDE' nin üretim tesislerinde fason rafine üretimi ve/veya ham ve rafine zeytinyağı, sızma zeytinyağı, natürel yemeklik zeytinyağı, pirina yağı ile zeytinyağı türevlerinin alım -satımı ile VERDE' nin teslim aldığı ham zeytinyağının ve VERDE' den teslim edilen rafine zeytinyağının piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 700 ton / ay olarak yapılması hususlarını kapsayan söz konusu anlaşmanın şirketin finansal tablolarına olumlu etki sağlaması beklenmektedir.Şirket ile Verde arasında 26.12.2018 tarihinde imzalanan "Fason Rafine Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi" kapsamında 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihi itibariyle toplam 26.880.861,99.-TL 'lik zeytinyağı alım-satım işlemi olmuştur.Bunun yanısıra bir diğer iş anlaşmamız olan Şirket ile TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti arasında 16.02.2018 tarihinde imzalanan 3 (üç) yıl süreli "Fason Rafine Üretim Alım-Satım Sözleşmesi kapsamında 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihi itibariyle toplam 53.378.080,99-TL 'lik zeytinyağı alım-satım işlemi olmuştur.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811697BIST