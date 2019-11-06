***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 468.016.309 407.027.358 144.475.424 151.877.009Satışların Maliyeti29 -389.949.076 -319.826.565 -126.347.666 -115.678.021TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.067.233 87.200.793 18.127.758 36.198.988Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0 0 0Kambiyo Gelirleri0 0 0 0Faiz Gelirleri0 0 0 0Kar Payı Gelirleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0 0 0Kambiyo Giderleri0 0 0 0Faiz Giderleri0 0 0 0Kar Payı Giderleri0 0 0 0Karşılık Giderleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)78.067.233 87.200.793 18.127.758 36.198.988Genel Yönetim Giderleri30 -5.157.584 -3.956.755 -1.964.187 -1.551.678Pazarlama Giderleri30 -22.540.376 -16.669.479 -7.723.349 -6.994.205Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 40.227.780 77.154.132 13.058.446 53.997.566Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -21.523.627 -117.409.123 -7.426.703 -86.874.926Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)69.073.426 26.319.568 14.071.965 -5.224.255Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)69.073.426 26.319.568 14.071.965 -5.224.255Finansman Gelirleri33 35.636.283 70.882.921 11.954.153 53.058.786Finansman Giderleri33 -32.182.786 -26.109.128 -12.426.155 -21.085.714Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)72.526.923 71.093.361 13.599.963 26.748.817Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.117.179 -15.118.365 -1.663.476 -6.710.059Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -12.477.596 -15.830.431 -1.716.871 -7.009.926Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 360.417 712.066 53.395 299.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)60.409.744 55.974.996 11.936.487 20.038.758DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)60.409.744 55.974.996 11.936.487 20.038.758Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları60.409.744 55.974.996 11.936.487 20.038.758Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 102.146.716 103.836.011Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar8 124.972.467 131.348.710İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11.384 6.216İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar124.961.083 131.342.494Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 3.161.859 2.223.663İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.161.859 2.223.663Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal VarlıklarTürev Araçlar14.668 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14.668 0Stoklar11 163.575.513 115.827.874Peşin Ödenmiş Giderler12 4.515.137 12.844.287İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.515.137 12.844.287Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 11.043.388 16.200.832Diğer Dönen Varlıklar14 7.246.705 1.326.742İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.246.705 1.326.742ARA TOPLAM416.676.453 383.608.119TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR416.676.453 383.608.119DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 5.132 5.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.132 5.132Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 6.190.000 6.190.000Maddi Duran Varlıklar16 68.543.764 69.598.216Arazi ve Arsalar18.286.075 18.286.075Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri338.739 241.375Binalar23.895.795 24.386.815Tesis, Makine ve Cihazlar24.393.159 25.151.055Taşıtlar702.801 745.396Mobilya ve Demirbaşlar829.300 663.361Diğer Maddi Duran Varlıklar97.895 124.139Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.987.791 76.042.243TOPLAM VARLIKLAR491.664.244 459.650.362KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 87.863.395 43.277.284İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 87.863.395 43.277.284Banka Kredileri87.863.395 43.277.284Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler7 893.102 326.248Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler893.102 326.248Ticari Borçlar8 58.557.856 87.535.394İlişkili Taraflara Ticari Borçlar808 68.710İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar58.557.048 87.466.684Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 744.395 672.229Diğer Borçlar9 40.597 43.340İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33.978 31.358İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.619 11.982Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar17 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 881.347 18.228.552İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)881.347 18.228.552Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 12.477.596 17.359.618Kısa Vadeli Karşılıklar20 237.600 237.600Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar237.600 237.600Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 582.559 477.260İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler582.559 477.260ARA TOPLAM162.278.447 168.157.525TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.278.447 168.157.525UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka KredileriDiğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 0 8.945İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 8.945Uzun Vadeli Karşılıklar23 5.043.457 3.910.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.043.457 3.910.921Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 6.077.374 6.493.783Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.120.831 10.413.649TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER173.399.278 178.571.174ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar318.264.966 281.079.188Ödenmiş Sermaye25 20.000.000 5.220.000Sermaye Düzeltme Farkları25 13.585.608 28.365.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26 42.399.887 42.623.853Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 42.399.887 42.623.853Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.807.380 43.807.380Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.407.493 -1.183.527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 13.212.979 8.057.020Yasal Yedekler13.212.979 8.057.020Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 168.656.748 124.810.676Net Dönem Karı veya Zararı60.409.744 72.002.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR318.264.966 281.079.188TOPLAM KAYNAKLAR491.664.244 459.650.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -770.037 9.738.188 88.527.700 54.601.808 229.490.647 229.490.647Transferler1.273.877 53.327.931 -54.601.808 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-354.810 55.974.996 55.974.996 55.974.996Dönem Karı (Zararı)55.974.996 55.974.996 55.974.996Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-354.810 -354.810 -354.810Kar Payları-20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.124.847 11.012.065 121.855.631 55.974.996 265.110.833 265.110.833Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188Transferler5.155.959 66.846.072 -72.002.031 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-223.966 60.409.744 60.185.778 60.185.778Dönem Karı (Zararı)60.409.744 60.409.744 60.409.744Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-223.966 -223.966 -223.966Sermaye Arttırımı14.780.000 -14.780.000Kar Payları-23.000.000 -23.000.000 -23.000.000Dönem Sonu Bakiyeler25 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.407.493 13.212.979 168.656.748 60.409.744 318.264.966 318.264.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.129.204 77.310.089İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları513.680.284 444.681.463Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri29,8 473.993.609 365.694.384Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri31 39.686.675 78.987.079İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-503.860.789 -420.233.623Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler29,8 -482.337.162 -309.019.212Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları32 -21.523.627 -111.214.411Faaliyetlerden Net Nakit Akışları9.819.495 24.447.840Ödenen Faiz33 -31.564.274 -25.881.743Alınan Faiz33 35.902.566 70.882.921Vergi İadeleri (Ödemeleri)19,13 -12.202.174 -12.102.033Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-24.084.817 19.963.104YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.432.105 -2.099.399Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri74.079 251.660Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16,31,32 74.079 251.660Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.506.184 -2.351.059Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.506.184 -2.351.059FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.872.014 4.308.098Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44.872.014 24.308.098Kredilerden Nakit Girişleri6 44.872.014 24.308.098Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-23.000.000 -20.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.689.295 79.518.788NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.689.295 79.518.788DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.836.011 76.092.235DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.146.716 155.611.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)60.409.744 55.974.996 11.936.487 20.038.758DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-223.966 -354.810 27.542 -159.138Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -279.958 -454.884 34.427 -204.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler55.992 100.074 -6.885 44.884Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 55.992 100.074 -6.885 44.884Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-223.966 -354.810 27.542 -159.138TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.185.778 55.620.186 11.964.029 19.879.620Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları60.185.778 55.620.186 11.964.029 19.879.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797008BIST