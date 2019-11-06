***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2019 18:15
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 468.016.309 407.027.358 144.475.424 151.877.009
Satışların Maliyeti
29 -389.949.076 -319.826.565 -126.347.666 -115.678.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.067.233 87.200.793 18.127.758 36.198.988
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0 0
Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
Kambiyo Giderleri
0 0 0 0
Faiz Giderleri
0 0 0 0
Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
Karşılık Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
78.067.233 87.200.793 18.127.758 36.198.988
Genel Yönetim Giderleri
30 -5.157.584 -3.956.755 -1.964.187 -1.551.678
Pazarlama Giderleri
30 -22.540.376 -16.669.479 -7.723.349 -6.994.205
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 40.227.780 77.154.132 13.058.446 53.997.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -21.523.627 -117.409.123 -7.426.703 -86.874.926
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.073.426 26.319.568 14.071.965 -5.224.255
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.073.426 26.319.568 14.071.965 -5.224.255
Finansman Gelirleri
33 35.636.283 70.882.921 11.954.153 53.058.786
Finansman Giderleri
33 -32.182.786 -26.109.128 -12.426.155 -21.085.714
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.526.923 71.093.361 13.599.963 26.748.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.117.179 -15.118.365 -1.663.476 -6.710.059
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -12.477.596 -15.830.431 -1.716.871 -7.009.926
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 360.417 712.066 53.395 299.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.409.744 55.974.996 11.936.487 20.038.758
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.409.744 55.974.996 11.936.487 20.038.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.409.744 55.974.996 11.936.487 20.038.758
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 102.146.716 103.836.011
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 124.972.467 131.348.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11.384 6.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
124.961.083 131.342.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 3.161.859 2.223.663
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.161.859 2.223.663
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0
Türev Araçlar
14.668 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14.668 0
Stoklar
11 163.575.513 115.827.874
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.515.137 12.844.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.515.137 12.844.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 11.043.388 16.200.832
Diğer Dönen Varlıklar
14 7.246.705 1.326.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.246.705 1.326.742
ARA TOPLAM
416.676.453 383.608.119
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
416.676.453 383.608.119
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 6.190.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
16 68.543.764 69.598.216
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
338.739 241.375
Binalar
23.895.795 24.386.815
Tesis, Makine ve Cihazlar
24.393.159 25.151.055
Taşıtlar
702.801 745.396
Mobilya ve Demirbaşlar
829.300 663.361
Diğer Maddi Duran Varlıklar
97.895 124.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.987.791 76.042.243
TOPLAM VARLIKLAR
491.664.244 459.650.362
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 87.863.395 43.277.284
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 87.863.395 43.277.284
Banka Kredileri
87.863.395 43.277.284
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 893.102 326.248
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
893.102 326.248
Ticari Borçlar
8 58.557.856 87.535.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
808 68.710
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
58.557.048 87.466.684
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 744.395 672.229
Diğer Borçlar
9 40.597 43.340
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33.978 31.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.619 11.982
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
17 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 881.347 18.228.552
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
881.347 18.228.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 12.477.596 17.359.618
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 237.600 237.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
237.600 237.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 582.559 477.260
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
582.559 477.260
ARA TOPLAM
162.278.447 168.157.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.278.447 168.157.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 0 8.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 8.945
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 5.043.457 3.910.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.043.457 3.910.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 6.077.374 6.493.783
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.120.831 10.413.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.399.278 178.571.174
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
318.264.966 281.079.188
Ödenmiş Sermaye
25 20.000.000 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 13.585.608 28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26 42.399.887 42.623.853
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 42.399.887 42.623.853
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.807.380 43.807.380
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.407.493 -1.183.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 13.212.979 8.057.020
Yasal Yedekler
13.212.979 8.057.020
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 168.656.748 124.810.676
Net Dönem Karı veya Zararı
60.409.744 72.002.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
318.264.966 281.079.188
TOPLAM KAYNAKLAR
491.664.244 459.650.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -770.037 9.738.188 88.527.700 54.601.808 229.490.647 229.490.647
Transferler
1.273.877 53.327.931 -54.601.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-354.810 55.974.996 55.974.996 55.974.996
Dönem Karı (Zararı)
55.974.996 55.974.996 55.974.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-354.810 -354.810 -354.810
Kar Payları
-20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.124.847 11.012.065 121.855.631 55.974.996 265.110.833 265.110.833
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188
Transferler
5.155.959 66.846.072 -72.002.031 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-223.966 60.409.744 60.185.778 60.185.778
Dönem Karı (Zararı)
60.409.744 60.409.744 60.409.744
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-223.966 -223.966 -223.966
Sermaye Arttırımı
14.780.000 -14.780.000
Kar Payları
-23.000.000 -23.000.000 -23.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.407.493 13.212.979 168.656.748 60.409.744 318.264.966 318.264.966
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.129.204 77.310.089
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
513.680.284 444.681.463
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
29,8 473.993.609 365.694.384
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
31 39.686.675 78.987.079
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-503.860.789 -420.233.623
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
29,8 -482.337.162 -309.019.212
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
32 -21.523.627 -111.214.411
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
9.819.495 24.447.840
Ödenen Faiz
33 -31.564.274 -25.881.743
Alınan Faiz
33 35.902.566 70.882.921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19,13 -12.202.174 -12.102.033
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-24.084.817 19.963.104
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.432.105 -2.099.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.079 251.660
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,31,32 74.079 251.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.506.184 -2.351.059
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.506.184 -2.351.059
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.872.014 4.308.098
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.872.014 24.308.098
Kredilerden Nakit Girişleri
6 44.872.014 24.308.098
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-23.000.000 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.689.295 79.518.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.689.295 79.518.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.836.011 76.092.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.146.716 155.611.023
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.409.744 55.974.996 11.936.487 20.038.758
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-223.966 -354.810 27.542 -159.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -279.958 -454.884 34.427 -204.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
55.992 100.074 -6.885 44.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 55.992 100.074 -6.885 44.884
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-223.966 -354.810 27.542 -159.138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.185.778 55.620.186 11.964.029 19.879.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.185.778 55.620.186 11.964.029 19.879.620
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797008
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