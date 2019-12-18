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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.12.2019 18:11
GÜNCEL HABERLER



***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.12.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereğince,
1) Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2019-2023 yılları arasında geçerli olacak şekilde 20.000.000TL (YirmimilyonTürkLirası)'dan 40.000.000 TL (KırkmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine,
2) Bu kapsamda ana sözleşmenin Madde 7- Sermaye başlıklı maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına,
Karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Erbosan A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Kararı.pdf
EK: 2 Erbosan A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804223


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