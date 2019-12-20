***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvuru TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7SPK Başvuru Tarihi 20.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin 18.12.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereğince,1) Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2019-2023 yılları arasında geçerli olacak şekilde 20.000.000TL (YirmimilyonTürkLirası)'dan 40.000.000 TL (KırkmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine,2) Bu kapsamda ana sözleşmenin Madde 7- Sermaye başlıklı maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına,Karar verildi.Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.12.2019 tarih 31595 kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Erbosan A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Kararı.pdfEK: 2 Erbosan A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804646BIST