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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.01.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu-Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK başvurumuzun sonuçlanma tarihi esas alınarak, tavan izni 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde onaylaması nedeniyle

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2019-2023 yılları arasında geçerli olacak şekilde 20.000.000.-TL 'dan 40.000.000.- TL'ya yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesi tadil tasarısı müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.12.2019 tarih ve 31595 sayı ile kaydedilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen esas sözleşme tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin, başvurumuzun sonuçlanma tarihi esas alınarak, tavan izni 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülerek 06.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni, Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK kayıtlı sermaye tavan izni onay yazısı.pdf
EK: 2 SPK onaylanan esas sözleşme tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808568


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