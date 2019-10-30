***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 18:14
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.093 243.802 -1.164.277 27.986.647 238.579 -22.235.754 1.351.505 42.516.595
Transferler
1.351.505 -1.351.505 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.716 -117.724 -1.601.072 -1.752.512
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 -1.164.277 27.952.931 238.579 -21.001.973 -1.601.072 40.764.053 0 40.764.053
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.277 238.579 -25.826.458 48.596 37.091.677
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-2.407.440 -2.407.440
Transferler
48.596 -48.596
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.987 5.034.036 5.135.023
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.372.823 -2.372.823
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 40.764.053 -5.195 24.024.454 238.579 -28.185.302 5.034.036 37.446.437 0 37.446.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
860.438 -1.192.270
Dönem Karı (Zararı)
5.034.036 -1.601.073
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-499.730 -1.634.597
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 1.751.298 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 113.709 -56.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 113.709
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.197.352 -477.926
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
35 -167.385 -982.548
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -117.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.673.868 2.043.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 549.045 -1.188.465
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 553.204 -1.588.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -4.159 400.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 97.741 -1.265.782
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.143 -1.602.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 96.598 336.939
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.574.214 1.358.762
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -252.322 95.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 2.094.237 1.178.015
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 60.747 984.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.033.490 193.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 6.221 33.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 -829.215 1.468.526
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 304.308 -10.802
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -1.133.523 1.479.328
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -224.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,29 -541.114 363.787
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
860.438 -1.192.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 133.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19,20 0 133.713
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 133.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.385 982.547
Alınan Faiz
35 167.385 982.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.027.823 -76.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.027.823 -76.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
263.695 112.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.291.518 36.206
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.291.518 263.695
Ticari Alacaklar
11 3.777.245 4.326.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 3.739.932 4.293.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 37.313 33.154
Diğer Alacaklar
12 1.919.965 2.017.706
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 1.828.284 1.829.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 91.681 188.279
Stoklar
14 14.472.608 9.898.394
Peşin Ödenmiş Giderler
15 395.135 131.570
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 395.135 131.570
Diğer Dönen Varlıklar
16 612.382 78.521
ARA TOPLAM
22.468.853 16.716.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.468.853 16.716.176
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
12 22.011 22.011
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 22.011 22.011
Maddi Duran Varlıklar
19 33.099.802 32.822.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.333 4.210
Peşin Ödenmiş Giderler
15 108 11.351
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 108 11.351
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 418.886 1.740.484
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.544.140 34.600.323
TOPLAM VARLIKLAR
56.012.993 51.316.499
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
11 4.764.038 2.829.070
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 1.134.759 1.074.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 3.629.279 1.755.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 121.487 115.266
Diğer Borçlar
12 1.469.204 2.821.889
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 663.845 359.537
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 805.359 2.462.352
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 11.950 236.197
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 11.950 236.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 14.297 60.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 270.514 146.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 40.171 17.565
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 230.343 129.309
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 77.411 84.664
ARA TOPLAM
6.728.901 6.294.712
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.728.901 6.294.712
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
11 159.269 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 159.269 0
Diğer Borçlar
12 4.037.856 3.514.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 3.368.737 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.034.036 -1.601.073 2.890.765 -1.887.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.034.036 -1.601.073 2.890.765 -1.887.906
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795477
BIST