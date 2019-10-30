***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.093 243.802 -1.164.277 27.986.647 238.579 -22.235.754 1.351.505 42.516.595Transferler1.351.505 -1.351.505 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.716 -117.724 -1.601.072 -1.752.512Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 -1.164.277 27.952.931 238.579 -21.001.973 -1.601.072 40.764.053 0 40.764.053Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.277 238.579 -25.826.458 48.596 37.091.677Hatalara İlişkin Düzeltmeler-2.407.440 -2.407.440Transferler48.596 -48.596Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)100.987 5.034.036 5.135.023Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.372.823 -2.372.823Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 40.764.053 -5.195 24.024.454 238.579 -28.185.302 5.034.036 37.446.437 0 37.446.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI860.438 -1.192.270Dönem Karı (Zararı)5.034.036 -1.601.073Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-499.730 -1.634.597Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,20 1.751.298 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21,25 113.709 -56.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 113.709Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.197.352 -477.926Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler35 -167.385 -982.548Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -117.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.673.868 2.043.400Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,11 549.045 -1.188.465İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 553.204 -1.588.865İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -4.159 400.400Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,12 97.741 -1.265.782İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.143 -1.602.721İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 96.598 336.939Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -4.574.214 1.358.762Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -252.322 95.557Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,11 2.094.237 1.178.015İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 60.747 984.100İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 2.033.490 193.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 6.221 33.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,12 -829.215 1.468.526İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 304.308 -10.802İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -1.133.523 1.479.328Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -224.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16,29 -541.114 363.787Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları860.438 -1.192.270YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 133.713Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19,20 0 133.713Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 133.713FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.385 982.547Alınan Faiz35 167.385 982.547YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.027.823 -76.010NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.027.823 -76.010DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ263.695 112.216DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.291.518 36.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.291.518 263.695Ticari Alacaklar11 3.777.245 4.326.290İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 3.739.932 4.293.136İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 37.313 33.154Diğer Alacaklar12 1.919.965 2.017.706İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 1.828.284 1.829.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 91.681 188.279Stoklar14 14.472.608 9.898.394Peşin Ödenmiş Giderler15 395.135 131.570İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 395.135 131.570Diğer Dönen Varlıklar16 612.382 78.521ARA TOPLAM22.468.853 16.716.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.468.853 16.716.176DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12 22.011 22.011İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 22.011 22.011Maddi Duran Varlıklar19 33.099.802 32.822.267Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.333 4.210Peşin Ödenmiş Giderler15 108 11.351İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 108 11.351Ertelenmiş Vergi Varlığı24 418.886 1.740.484TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.544.140 34.600.323TOPLAM VARLIKLAR56.012.993 51.316.499KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11 4.764.038 2.829.070İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 1.134.759 1.074.012İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 3.629.279 1.755.058Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 121.487 115.266Diğer Borçlar12 1.469.204 2.821.889İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 663.845 359.537İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 805.359 2.462.352Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 11.950 236.197İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 11.950 236.197Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 14.297 60.752Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 270.514 146.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 40.171 17.565Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 230.343 129.309Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 77.411 84.664ARA TOPLAM6.728.901 6.294.712Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.728.901 6.294.712UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11 159.269 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 159.269 0Diğer Borçlar12 4.037.856 3.514.386İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 3.368.737 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.034.036 -1.601.073 2.890.765 -1.887.906Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.034.036 -1.601.073 2.890.765 -1.887.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795477BIST