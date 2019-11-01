***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
01.11.2019 15:09
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - ERTAN DİKİCİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - A.BERNA ŞEKER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - ERTAN DİKİCİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - A.BERNA ŞEKER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - A.BERNA ŞEKER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - ERTAN DİKİCİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - ÖZLEM NAZLI ARIKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796121
BIST
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|MSGYO
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|% 14,97
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|BERA
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|116.600.209
|% 13,57
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|KLMSN
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|ACSEL
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|% -0,61
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|GARAN
|9,29
|231.364.859
|% 0,98
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|FENER
|16,50
|218.302.894
|% 3,77
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|IHLAS
|0,61
|58.130.041
|% 5,17
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|ISFIN
|2,47
|204.752.469
|% -2,37
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|MEPET
|1,86
|94.745.515
|% 1,64
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|KRDMD
|2,13
|107.449.766
|% -1,39
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|TTKOM
|6,02
|280.198.015
|% 3,61
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,3813
|7,4184
|% 0,11
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|Frank
|5,7656
|5,8003
|% -0,06
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|Riyal
|1,5198
|1,5275
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-1,77
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|Altın Gr.
|277
|277
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.831
|1.876
|-3,56
|
|Yarım
|885
|908
|-1,72
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
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|B. Petrol
|60,45
|60,45
|0,83
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