***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarERSU MEYVE ve GIDA .A.Ş. Yönetim Kurulu 01 Kasım 2019 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri-ERTAN DİKİCİ(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) -BAŞKAN ve A.BERNA ŞEKER(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) -ÜYE iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve -ERTAN DİKİCİ'nin Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu Üyeleri -ERTAN DİKİCİ(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) ve A.BERNA ŞEKER(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve ERTAN DİKİCİ'nin Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu üyeleri ERTAN DİKİCİ(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye),A.BERNA ŞEKER(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) ve ÖZLEM NAZLI ARIKAN(YÖNETİM KURULU ÜYESİ DEĞİL/YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİM YÖNETİCİSİ) iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline A.BERNA ŞEKER(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) 'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve Komitelerin mevzuat uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796113BIST