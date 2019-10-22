***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.10.2019 08:55
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794176
BIST
13:29100.965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.179,67
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.097
En Düşük
100.384
13:295,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0139
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7628
En Düşük
5,7300
13:296,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4244
En Düşük
6,3791
13:29275,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,22
|Açılış
|: 275,31
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,54
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|116.785
|% 20,00
|
|IHEVA
|1,99
|27.353.218
|% 19,88
|
|GYHOL
|5,50
|5.712.914
|% 16,77
|
|GEDIK
|4,97
|5.075.228
|% 15,05
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYO
|0,13
|2.404
|% -7,14
|
|MMCAS
|0,90
|2.724
|% -4,26
|
|ALBRK
|1,26
|36.485.653
|% -3,82
|
|INFO
|5,30
|1.855
|% -3,64
|
|BFREN
|219,00
|9.103.001
|% -3,27
|
|THYAO
|12,02
|513.366.629
|% 1,01
|
|GARAN
|9,84
|304.793.076
|% 2,50
|
|AKBNK
|7,30
|272.730.606
|% 1,39
|
|ASELS
|18,41
|195.437.317
|% 1,38
|
|PETKM
|3,60
|136.939.866
|% 0,28
|
|CEMAS
|1,23
|92.557.995
|% 10,81
|
|IHYAY
|0,92
|61.888.513
|% 6,98
|
|IHLGM
|0,88
|48.881.214
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,27
|123.571.106
|% 0,89
|
|ISFIN
|2,40
|123.759.800
|% 3,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3859
|7,4230
|% 0,03
|
|Frank
|5,7818
|5,8166
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5282
|1,5358
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-2,57
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.852
|-11,00
|
|Tam
|1.816
|1.862
|-12,62
|
|Yarım
|878
|901
|-6,10
|
|Çeyrek
|440
|450
|-3,06
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|60,94
|60,94
|-0,23
|