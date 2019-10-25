***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2019 08:56
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794687
BIST
11:27100.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 259,24
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
11:275,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0107
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
11:276,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
11:27279,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 279,23
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,70
|31.762.619
|% 19,00
|
|DITAS
|7,39
|4.846.593
|% 13,00
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,70
|148.689
|% -6,22
|
|ADNAC
|1,80
|2.509.104
|% -4,76
|
|MAALT
|22,66
|649.433
|% -4,55
|
|THYAO
|11,92
|257.368.457
|% 0,93
|
|ASELS
|18,61
|206.107.797
|% 2,42
|
|GARAN
|9,64
|113.346.702
|% -0,62
|
|ISFIN
|2,45
|84.941.874
|% 2,08
|
|AKBNK
|7,19
|80.905.390
|% -0,14
|
|IHLGM
|0,79
|62.083.634
|% 2,60
|
|ISFIN
|2,45
|84.941.874
|% 2,08
|
|OSTIM
|1,28
|35.530.039
|% -1,54
|
|THYAO
|11,92
|257.368.457
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,25
|26.578.107
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3938
|7,4309
|% 0,08
|
|Frank
|5,7979
|5,8328
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5349
|1,5426
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,64
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|61,35
|61,35
|-0,32
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