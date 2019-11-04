***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.11.2019 08:57
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796271
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
0
En Düşük
0
18:055,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0099
|Açılış
|: 5,7110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7077
En Düşük
5,6839
18:056,3645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3837
En Düşük
6,3538
18:05276,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,26
|Açılış
|: 276,64
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|11,96
|12.261.241
|% 0,00
|
|VESBE
|14,96
|3.619.462
|% 0,00
|
|QNBFB
|17,60
|7.878.128
|% 0,00
|
|DENGE
|1,68
|1.299.270
|% 0,00
|
|DERAS
|2,10
|5.015.242
|% 0,00
|
|KAREL
|11,96
|12.261.241
|% 0,00
|
|VESBE
|14,96
|3.619.462
|% 0,00
|
|QNBFB
|17,60
|7.878.128
|% 0,00
|
|DENGE
|1,68
|1.299.270
|% 0,00
|
|DERAS
|2,10
|5.015.242
|% 0,00
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 0,00
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 0,00
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 0,00
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3393
|7,3761
|% -0,30
|
|Frank
|5,7475
|5,7821
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5131
|1,5207
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-2,21
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|2,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|-0,04
|
|Yarım
|887
|909
|-0,01
|
|Çeyrek
|445
|455
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|-0,36
|