***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.11.2019 09:00
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799271
BIST
14:06106.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.357,08
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:065,7335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0093
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:066,3450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:06269,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,56
|Açılış
|: 269,31
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|YUNSA
|7,03
|45.738.890
|% 19,56
|
|BTCIM
|3,29
|19.457.776
|% 16,67
|
|HUBVC
|9,43
|18.383.348
|% 13,61
|
|CMBTN
|34,30
|14.947.492
|% 12,83
|
|CRDFA
|1,93
|9.463.596
|% -8,53
|
|KLGYO
|2,94
|87.347.920
|% -8,41
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.082.149
|% -5,41
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|GARAN
|10,11
|363.270.933
|% 1,61
|
|ASELS
|19,31
|276.415.127
|% 0,99
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,30
|203.903.163
|% -0,81
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|KRDMD
|2,38
|163.653.740
|% 1,71
|
|TIRE
|2,31
|132.633.153
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4213
|7,4586
|% 0,44
|
|Frank
|5,7755
|5,8103
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5269
|1,5346
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-8,43
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-14,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-13,80
|
|Yarım
|860
|882
|-6,68
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,11
|