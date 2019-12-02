***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2019 10:24
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801083
BIST
12:40107.715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 810,97
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:405,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0092
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:406,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:40269,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,69
|Açılış
|: 269,41
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|RHEAG
|1,06
|14.479.499
|% 11,58
|
|DOGUB
|2,04
|23.248.986
|% 10,27
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHLAS
|0,75
|88.025.236
|% -3,85
|
|IHYAY
|0,85
|23.324.265
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|THYAO
|13,83
|590.822.852
|% 1,24
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|BJKAS
|3,19
|178.361.050
|% 9,62
|
|KRDMD
|2,43
|155.599.484
|% 1,67
|
|PETKM
|3,63
|121.411.985
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,75
|88.025.236
|% -3,85
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|KRDMD
|2,43
|155.599.484
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,19
|178.361.050
|% 9,62
|
|IHLGM
|0,86
|47.168.469
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4097
|7,4469
|% -0,06
|
|Frank
|5,7335
|5,7680
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5305
|1,5382
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-10,46
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-8,74
|
|Yarım
|860
|882
|-4,23
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,11
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|1,24
|