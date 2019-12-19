***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.12.2019 08:48
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804259
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
0
En Düşük
0
18:055,9187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0076
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9327
En Düşük
5,9162
18:056,5906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,6067
En Düşük
6,5801
18:05281,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 281,35
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
281,75
En Düşük
280,91
BIST En Aktif Hisseler
|ASELS
|19,22
|308.179.484
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|FENER
|16,10
|174.590.455
|% 0,00
|
|IPEKE
|6,60
|97.674.118
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|ASELS
|19,22
|308.179.484
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|FENER
|16,10
|174.590.455
|% 0,00
|
|IPEKE
|6,60
|97.674.118
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% 0,00
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|211.447.216
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,88
|47.467.512
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7265
|7,7653
|% -0,07
|
|Frank
|6,0209
|6,0571
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5751
|1,5830
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,78
|
|Altın Gr.
|281
|281
|0,11
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|0,05
|