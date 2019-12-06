***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2019 15:52
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802303
BIST
17:08108.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 313,92
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:085,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:086,3865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,3760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:08272,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,90
|Açılış
|: 271,95
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,89
|104.676.268
|% 18,60
|
|DENCM
|8,05
|22.864.821
|% 16,84
|
|GLRYH
|2,20
|24.500.545
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,34
|27.454.323
|% 12,94
|
|BOSSA
|9,39
|36.093.370
|% 12,86
|
|SMART
|9,57
|11.989.066
|% -19,98
|
|FONET
|6,41
|65.084.670
|% -19,88
|
|KFEIN
|11,23
|109.117.785
|% -17,91
|
|DERAS
|4,29
|91.466.225
|% -10,06
|
|MEMSA
|0,24
|143.841
|% -7,69
|
|THYAO
|13,71
|731.599.564
|% -0,44
|
|ASELS
|19,51
|598.352.941
|% -0,86
|
|ISFIN
|3,03
|403.297.418
|% 5,57
|
|TTKOM
|7,30
|376.154.302
|% 2,53
|
|GARAN
|10,43
|362.998.784
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,48
|205.012.804
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,03
|403.297.418
|% 5,57
|
|CEMAS
|1,37
|142.988.502
|% 3,79
|
|KRDMD
|2,42
|193.049.606
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,46
|34.432.125
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5388
|7,5766
|% -0,07
|
|Frank
|5,7967
|5,8316
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|-12,86
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|-2,37
|
|Yarım
|868
|890
|-1,15
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|-0,19
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