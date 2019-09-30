***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
30.09.2019 15:08
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/09/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ana Sözleşmede yazılı işler
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.09.2019
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
20.000
Beher Pay Fiyatı
.
Toplam Tutar
.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%40
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın faaliyetine herhangi bir etkisi yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
0
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Ahmet Aktaş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu ile
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
08.08.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
0
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirildi.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.09.2019 tarihinde, şirket merkezi olan Atakan Sokak N 14 de toplanarak kar etmeyen iştiraklerimizi elden çıkartma politikamız gereğince, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş nin 08.08.2019 tarihli değerleme raporunda özkaynağını kaybetmiş olduğu görülen ve 30.06.2019 mali tablolarımızda sıfır değerle yer alan Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş nin şirketimize ait olan %40 hissesi sıfır bedelle satılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789205
BIST