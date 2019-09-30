***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/09/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıUnica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.ŞSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAna Sözleşmede yazılı işlerSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TL.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.09.2019Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı20.000Beher Pay FiyatıToplam TutarSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%40Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın faaliyetine herhangi bir etkisi yokturSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıAhmet AktaşKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu ileDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası08.08.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirildi.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 30.09.2019 tarihinde, şirket merkezi olan Atakan Sokak N 14 de toplanarak kar etmeyen iştiraklerimizi elden çıkartma politikamız gereğince, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş nin 08.08.2019 tarihli değerleme raporunda özkaynağını kaybetmiş olduğu görülen ve 30.06.2019 mali tablolarımızda sıfır değerle yer alan Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş nin şirketimize ait olan %40 hissesi sıfır bedelle satılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789205BIST