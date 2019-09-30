***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/09/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarSatılan Finansal Duran Varlığın Ünvanıİntegreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.ŞSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAna sözleşmede yazılı işlerSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi500.000 TL.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.09.2019Satış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı175.000 TL.Beher Pay Fiyatı0,571429Toplam Tutar100.000 TL.Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%35Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Kamuya açıklanan rapor yok.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Kamuya açıklanan rapor yok.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın faaliyetine herhangi bir etkisi yokturSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı39.800 TL.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlınan bir Yönetim Kurulu kararı yoktur.Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTeknoban Telekominikasyon Teknolojileri A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu ileDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası08.08.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarToplam değer 172.000 TL.%35 e karşılık gelen tutar 60.200 tl.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem Değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirildi.AçıklamalarBu bildirim %100 iştirakimiz olan Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş nin, %35 oranla iştiraki olan İntegreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş nin satışına ilişkindir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789212BIST