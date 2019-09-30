***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
30.09.2019 15:57
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/09/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İntegreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ana sözleşmede yazılı işler
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000 TL.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.09.2019
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
175.000 TL.
Beher Pay Fiyatı
0,571429
Toplam Tutar
100.000 TL.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%35
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Kamuya açıklanan rapor yok.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Kamuya açıklanan rapor yok.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın faaliyetine herhangi bir etkisi yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
39.800 TL.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Alınan bir Yönetim Kurulu kararı yoktur.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Teknoban Telekominikasyon Teknolojileri A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu ile
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
08.08.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Toplam değer 172.000 TL.%35 e karşılık gelen tutar 60.200 tl.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem Değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirildi.
Açıklamalar
Bu bildirim %100 iştirakimiz olan Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş nin, %35 oranla iştiraki olan İntegreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş nin satışına ilişkindir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789212
BIST