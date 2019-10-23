***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2019 14:17
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2017-21.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Almanya Tahkim Enstitüsü nezdinde Toshiba Europe GmbH/ TEG'ye karşı açtığımız ve 21.07.2017 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurduğumuz haksız sözleşme feshinden kaynaklanan tazminat ile bildirimsiz pazardan çekilme nedeniyle karşılaşılan zararların tazmini davasında, tahkim heyeti karara varmış ve tarafımıza tebliğ etmiştir.
Tarafımıza tebliğ edilen karara göre, Tahkim Heyeti Toshiba Japonya'nin almış olduğu pazardan çekilme kararından dolayı Toshiba Europe GmbH'ın yapabileceği birşey olmadığı, bu nedenle Toshiba Europe GmbH'ın fesih bildirisinin haksız bir hareket olmadığı gerekçesiyle tazminat talebimiz reddedildi.
Buna karşılık Tahkim heyeti, Toshiba Europe GmbH tarafından TNB'ye sevk edilen ürünlerin fatura fiyatlarının iki şirket arasında mutabık kalınan prensiplere göre belirlenip belirlenmediği konusunun bilirkişi atanarak incelenmesine ve bilirkişi incelemesi sonucunda sözleşmeye uygun olup olmadığının karara bağlanmasına hükmetti.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794349
BIST
16:2399.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.636,44
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.556
En Düşük
98.637
16:235,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
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|Açılış
|: 5,7680
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,7556
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|: -0,88%
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|Açılış
|: 6,4100
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|Önceki Kapanış
|: 6,4850
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6,4689
En Düşük
6,4040
16:23276,64
En Yüksek
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|| -1,24
|Açılış
|: 276,64
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|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.533.375
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,96
|24.826.823
|% 16,70
|
|TURGG
|43,42
|15.381.357
|% 14,75
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|KAREL
|11,03
|24.333.380
|% 10,85
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|153.818
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,92
|21.771.586
|% -5,19
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|TUCLK
|2,88
|53.588.101
|% -4,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|GARAN
|9,61
|423.993.546
|% 3,11
|
|ASELS
|18,07
|406.334.755
|% 2,26
|
|AKBNK
|7,14
|376.508.936
|% 1,13
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.468.231
|% 6,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|IHLGM
|0,88
|85.712.954
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4074
|7,4446
|% -0,66
|
|Frank
|5,8059
|5,8409
|% -0,71
|
|Riyal
|1,5329
|1,5406
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,08
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-12,02
|
|Yarım
|884
|907
|-5,81
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
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|B. Petrol
|58,92
|58,92
|-0,78
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