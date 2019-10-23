***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2017-21.05.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlmanya Tahkim Enstitüsü nezdinde Toshiba Europe GmbH/ TEG'ye karşı açtığımız ve 21.07.2017 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurduğumuz haksız sözleşme feshinden kaynaklanan tazminat ile bildirimsiz pazardan çekilme nedeniyle karşılaşılan zararların tazmini davasında, tahkim heyeti karara varmış ve tarafımıza tebliğ etmiştir.Tarafımıza tebliğ edilen karara göre, Tahkim Heyeti Toshiba Japonya'nin almış olduğu pazardan çekilme kararından dolayı Toshiba Europe GmbH'ın yapabileceği birşey olmadığı, bu nedenle Toshiba Europe GmbH'ın fesih bildirisinin haksız bir hareket olmadığı gerekçesiyle tazminat talebimiz reddedildi.Buna karşılık Tahkim heyeti, Toshiba Europe GmbH tarafından TNB'ye sevk edilen ürünlerin fatura fiyatlarının iki şirket arasında mutabık kalınan prensiplere göre belirlenip belirlenmediği konusunun bilirkişi atanarak incelenmesine ve bilirkişi incelemesi sonucunda sözleşmeye uygun olup olmadığının karara bağlanmasına hükmetti.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794349BIST