***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2019 tarih, 29833736-105.01.01.1-E.14807 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiş olan ve SPK'nın 21.11.2019 tarih ve 67/159 sayılı toplantısında alınan karar ile şirketimizin sermaye artırımı başvurusu reddedilmiş olup sermaye artırım başvurumuz işlemden kaldırılmıştır.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807575BIST