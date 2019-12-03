***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul Ataköy 7-8 kısım mahallesinde yer alan Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirketimiz ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801460BIST