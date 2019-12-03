***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2019 12:05
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul Ataköy 7-8 kısım mahallesinde yer alan Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirketimiz ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801460
BIST
16:03108.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 540,11
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:035,7376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:036,3546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0118
|Açılış
|: 6,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:03270,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,62
|Açılış
|: 270,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,50
|38.051.731
|% 18,53
|
|LINK
|19,00
|22.543.352
|% 17,21
|
|YUNSA
|10,02
|78.393.507
|% 15,17
|
|SMART
|8,10
|123.708.198
|% 14,08
|
|DERAS
|3,33
|60.685.888
|% 14,04
|
|SANKO
|7,69
|75.333.044
|% -7,13
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|808.149
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,60
|3.939.757
|% -3,48
|
|THYAO
|13,96
|1.080.302.163
|% 0,50
|
|ASELS
|19,33
|602.320.400
|% 2,87
|
|GSRAY
|2,19
|444.464.604
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|314.255.612
|% 4,68
|
|GSRAY
|2,19
|444.464.604
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|314.255.612
|% 4,68
|
|KRDMD
|2,44
|193.167.235
|% -0,81
|
|THYAO
|13,96
|1.080.302.163
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4376
|7,4749
|% 0,32
|
|Frank
|5,7755
|5,8103
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5244
|1,5321
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|6,50
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|8,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|9,15
|
|Yarım
|865
|887
|4,43
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:14XU100
Endeks 108, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 8, 230.00 milyon TL de
-
16:13OSMEN
Yüzde 5.18 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 226 adet işlem
-
16:11ADNAC
Yüzde 5.21 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 537, 520 adet işlem
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 46 artarak (% 0.61 ) 103, 911
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MEMSA, LINK, EKIZ, BALAT, EGCEY, EGCYH, IDEAS, EGCYO