***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 14:04
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2018 - 14.05.2018 - 11.07.2018 - 07.09.2018- 05.11.2018 – 08.05.2019- 03.07.2019 -02.09.2019 ve 01.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 09.03.2018 - 14.05.2018 - 11.07.2018 - 07.09.2018- 05.11.2018 – 08.05.2019- 03.07.2019 -02.09.2019 ve 01.11.2019 tarihinde yaptığımız Yabancı Ortak Edinimi Görüşmeleri Hakkında Kap açıklamalarında belirtildiği üzere Şirketimizin Tahsisli sermaye artırımı yapılmak suretiyle planlanan yabancı ortak edinimi görüşmelerini yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmed Nureddin Çevik'in yapmış olduğu görüşmeler olumsuz olarak neticelenmiş ve Yabancı Ortak Edinimi Görüşmeleri sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805537
BIST
17:47113.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 32,81
|Açılış
|: 114.036
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|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:475,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0270
|Açılış
|: 5,9560
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|Önceki Kapanış
|: 5,9320
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5,9611
En Düşük
5,9292
17:476,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,6350
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|Önceki Kapanış
|: 6,5720
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6,6536
En Düşük
6,5741
17:47289,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,13
|Açılış
|: 289,45
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|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,63
|114.830.564
|% 18,47
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|TIRE
|4,14
|132.849.480
|% 11,59
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|SMART
|9,80
|193.824.050
|% -13,66
|
|QNBFB
|37,76
|84.905.690
|% -12,67
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,30
|65.213.633
|% -6,15
|
|ALBRK
|1,56
|1.043.007.631
|% 8,33
|
|ISFIN
|4,05
|740.560.355
|% 2,53
|
|THYAO
|13,95
|503.458.517
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,22
|321.799.702
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,56
|1.043.007.631
|% 8,33
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,05
|740.560.355
|% 2,53
|
|IHLAS
|0,89
|116.986.148
|% 4,71
|
|KRDMD
|2,62
|274.211.464
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7840
|7,8230
|% 1,20
|
|Frank
|6,0828
|6,1194
|% 1,04
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,34
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
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|B. Petrol
|67,74
|67,74
|-0,17
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