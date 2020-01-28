***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2020 10:41
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul/Kayaşehir Franchise şubemizin kapanması ve şube işletmecisinin mevcut haklarının 28.01.2025 tarihine kadar dondurulması, bu tarihe kadar işletmecinin talebi Şirketimizin de onayı olması halinde sözleşmenin kaldığı yerden devamı hususunda karşılıklı mutabakata varılmış ve imza altına alınmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814697
BIST
11:04120.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 309,49
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
120.453
11:045,9379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0063
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9485
En Düşük
5,9298
11:046,5442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5588
En Düşük
6,5375
11:04301,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,30
|Açılış
|: 301,29
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,69
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|
|VKING
|4,47
|3.501.122
|% 14,91
|
|GRNYO
|1,73
|31.599.701
|% 14,57
|
|NIBAS
|6,30
|94.500
|% 13,11
|
|RYSAS
|10,41
|2.129.349
|% -9,56
|
|EGCYH
|0,40
|152.583
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,67
|43.529
|% -8,22
|
|HUBVC
|43,04
|11.786.637
|% -5,82
|
|ALYAG
|0,57
|30.611
|% -5,00
|
|THYAO
|14,27
|371.621.421
|% 1,21
|
|KRDMD
|2,97
|173.512.101
|% 0,34
|
|PETKM
|4,10
|173.293.867
|% 0,49
|
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|KRSTL
|2,12
|113.476.720
|% 11,58
|
|KRDMD
|2,97
|173.512.101
|% 0,34
|
|KRSTL
|2,12
|113.476.720
|% 11,58
|
|PETKM
|4,10
|173.293.867
|% 0,49
|
|CEMAS
|1,29
|45.530.770
|% 1,57
|
|EKGYO
|1,66
|54.628.953
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7136
|7,7522
|% -0,31
|
|Frank
|6,0937
|6,1304
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-3,80
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|58,46
|58,46
|-0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 451, 63 artarak (% 0.31 ) 144, 913
-
11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, KRSTL, PETKM
-
11:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, PETKM
-
11:18XU100
Endeks 120, 590 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 2, 355.00 milyon TL de
-
11:18KUTPO
Yüzde 6.93 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 031 adet işlem