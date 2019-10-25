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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.10.2019 18:12
GÜNCEL HABERLER

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hulya YİĞİT Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 30.01.2019 0 312-201 88 00 hulya.yigit@euroyatirim.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 107358.9 TRY 0,54 Var İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 19892641.1 TRY 99,46 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794896


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,13% |  -129,69
Açılış :  100.272  
Önceki Kapanış :  100.346  
En Yüksek
100.673 En Düşük
100.043
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 12,24 25.988.713 % 20,00  
BOSSA 5,74 41.637.015 % 19,83  
IHGZT 2,60 1.176.042 % 12,55  
DITAS 7,26 15.243.112 % 11,01  
EGCYH 0,11 24.989 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3778 7,4148 % -0,14  
Frank 5,7793 5,8141 % -0,15  
Riyal 1,5347 1,5424 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.502 1.502 -2,42  
Altın Gr. 279 279 0,01  
Cumhuriyet 1.856 1.884 11,00  
Tam 1.845 1.891 10,36  
Yarım 892 915 5,01  
Çeyrek 447 457 2,50  
Gümüş.Ons 17,89 17,91 0,08  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,02  
B. Petrol 61,51 61,51 -0,16  
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