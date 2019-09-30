***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2019 18:25
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2019 - 02.07.2019 - 30.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce 24.06.2019 - 02.07.2019 - 30.07.2019 tarihlerinde duyurmuş olduğumuz satınalma, ortaklık
ile ilgili görüşmeler devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
Saygılarımızla
Euro Yatırım Holding A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789284
BIST
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