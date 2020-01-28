***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2019-02.07.2019-30.07.2019-30.09.2019-29.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce 24.06.2019 - 02.07.2019 - 30.07.2019 - 30.09.2019 - 29.11.2019 tarihlerinde duyurmuş olduğumuz satınalma,ortaklık ile ilgili görüşmeler devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.SaygılarımızlaEuro Yatırım Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814878BIST