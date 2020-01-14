***EUKYO* *BRKSN* *CRFSA* *GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.01.2020 18:50
***EUKYO******BRKSN******CRFSA******GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRKSN, CRFSA, EUKYO, GYHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRKSN.E, CRFSA.E, EUKYO.E ve GYHOL.E payları 15/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 29/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812509
BIST
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.174,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.504
En Düşük
119.575
18:055,8840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,8844
En Düşük
5,8803
18:056,5479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5488
En Düşük
6,5447
18:05292,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,36
|Açılış
|: 292,40
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|
|GLBMD
|2,22
|545.811
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|18.990
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.051.039
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|225.306
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,75
|91.309.594
|% -6,95
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% -0,63
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6388
|7,6771
|% 0,55
|
|Frank
|6,0570
|6,0935
|% 0,69
|
|Riyal
|1,5628
|1,5706
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.547
|-1,74
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,44
|
Seans Raporu
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, BALAT
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17:58
GARFA, KORDS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALCAR, INFO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem