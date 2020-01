***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi19/09/2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi31/10/2018Davanın Konusu"Yönetim Kurulu üye seçiminde A Grubu payların her biri 1.000 oy hakkına" kısmının butlanının ve yok hükmünde olduğunun tespiti.Karşı Taraf(lar)Murat KURTDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoAnkara 11.Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/649 Esas No.Davanın Duruşma TarihiAlınan KararAçıklamalar kısmında belirtilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarAnkara 11.Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/649 Esas no ile görülen "Yönetim Kurulu üye seçiminde A Grubu payların her biri 1.000 oy hakkına" kısmının butlanının ve yok hükmünde olduğun tespiti'ne ilişkin olarak Murat KURT tarafından şirketimize açılan davanın reddine karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813746BIST