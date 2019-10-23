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***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.10.2019 14:51
GÜNCEL HABERLER

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Banka Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
ISIN Kodu TRFFIBAE1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.930.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.10.2019
Kayıt Tarihi 22.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 104.930.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/07/2018 tarih ve 32/834 sayılı kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 28.08.2019 tarihinde ihraç edilen, 56 gün vadeli, 104.930.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi bugün itibarıyla (23.10.2019) gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794352


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KLNMA 40,90 25.079.357 % 16,52  
TURGG 42,76 15.529.789 % 13,00  
IHYAY 0,87 102.121.512 % 12,99  
DOKTA 35,56 7.695.797 % 11,47  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4094 7,4466 % -0,63  
Frank 5,8050 5,8400 % -0,72  
Riyal 1,5330 1,5407 % -0,73  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.492 1.493 4,76  
Altın Gr. 277 277 -0,93  
Cumhuriyet 1.840 1.868 -8,00  
Tam 1.828 1.874 -12,28  
Yarım 884 906 -5,93  
Çeyrek 443 453 -2,97  
Gümüş.Ons 17,55 17,57 0,04  
Gümüş Gr. 3,26 3,26 -0,02  
B. Petrol 58,89 58,89 -0,81  
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