***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Banka Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.10.2019Vade (Gün Sayısı) 56ISIN Kodu TRFFIBAE1918Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.930.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.10.2019Kayıt Tarihi 22.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 104.930.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19/07/2018 tarih ve 32/834 sayılı kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 28.08.2019 tarihinde ihraç edilen, 56 gün vadeli, 104.930.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi bugün itibarıyla (23.10.2019) gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794352BIST