***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 19:32
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01.10.2019 tarih 2019/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 27.09.2019 tarihli istifa dilekçesi ile istifasını sunmuş, bağımsız yönetim kurulu üyesi Dilek BALİOĞLU'nun istifasının kabulüne, bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Mehmet Levent ERDEMİR'in yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesine, Dilek BALİOĞLU tarafından yerine getirilen komite üyelikleri görevlerinin de bu tarihten itibaren Mehmet Levent ERDEMİR tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789495
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