***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırım başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2019 tarih ve 55/1291 sayılı kararı ile reddedildiği ve SPK'nın ret kararının 04.10.2019 tarihli yazı ile Şirketimize bildirdiği, 07.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu özel durum açıklamamızda ayrıca SPK'nın 04.10.2019 tarihli kararı ile karara esas teşkil eden uzman raporu, ekleri, öneri yazısı ve ilgili diğer tüm bilgi ve belgelerin, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince SPK'dan talep edildiği bilgisine yer verilmiş, 04.10.2019 tarihli yazı ve diğer belgeler Şirketimiz yönetimi tarafından değerlendirildikten sonra, bundan sonra izleyeceğimiz yola ilişkin olarak ayrıntılı bir özel durum açıklaması yapılacağı belirtilmişti.Bu defa SPK'nın Şirketimize 19.10.2019 tarihinde tebliğ edilen, 17.10.2019 tarihli yazısında, bilgi ve belge talebine ilişkin 07.10.2019 tarihli yazımız ekinde, yetki belgesinin bulunmaması sebebiyle, başvurumuzun işleme konulmadığı ifade edilmiştir. Yazının bir örneği ortaklarımızın ve kamuoyunun incelmesi için ekte verilmektedir.Söz konusu dilekçe Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Metin Ziya TANSU tarafından imzalanmıştır. SPK tarafından, 15 gün önce reddedilen sermaye artırım başvurumuz sırasında SPK'ya sunulan Şirketimiz imza sirkülerinde Sayın TANSU'nun imzası bulunmaktadır. Bu nedenle, dilekçemizin yetkili bir kişi tarafından imzalanıp imzalanmadığı hususu, söz konusu imza sirkülerinin basitçe kontörlü ile anlaşılabilirdi. Bu basit kontrolü yapmak yerine SPK başvurumuzu reddetmiştir.İmza sirküleri eklenmiş aynı içerikli başvuru dilekçemiz ivedilikle SPK'ya iletilecektir. SPK'dan gelecek bilgi ve belgelerin incelenmesi sonrasında, sermaye artırım başvurumuzun reddedilmesine ilişkin SPK kararı sonrasında atılacak adımlara ilişkin ayrı biz özel durum açıklaması yapılacaktır.Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur.Saygılarımızla.EK: SPK'nın 17.10.2019 tarihli yazısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794070BIST