GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2020 10:44
GÜNCEL HABERLER



***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılında gerçekleştireceği planlanan organizasyonların listesi 03.01.2019 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.
Bu listenin yayımlanmasından sonra gerçekleştirilen yeni iş ilişkileri de çeşitli tarihlerde KAP'tan duyurulmuş olup, bu bilgilerin konsolide edilerek 2020 yılı için organizasyon takviminin duyurulması gereği hasıl olmuştur.
Bu kapsamda Şirketimizin güncellenmiş olan 2020 yılı organizasyon takvimi aşağıda yer almakta olup, bu tarihten sonra yapılacak bildirimlerde de aşağıdaki liste referans alınacaktır.
Organizasyon Adı - Dönemi
Ocak 2020
Aselsan Liderlik Okulu Toplantısı                            
Nöromodülasyon Sempozyomu
Aylık Epilepsi     
Şubat 2020
Başağrısı Kış Okulu                                                     
Nöropatik Ağrı
Aylık Epilepsi     
Mart 2020
DBS Kursu                                                                     
Nöronutrisyon Sempozyumu
Norolojik Hast. Uyku Bozuklukları Kursu
Nörokordinasyon Çalıştayı
MS Samsun
Nörorehabilitasyon Semp.
Aylık Epilepsi     
Nisan 2020
UNEKO
Ulusal Cerrahi
Nöromoskuler Hastalıklar
TMRT
Yaşam Kalitesi Çalıştayı
Nöroimmunoloji Okulu
Parkinson Semp
Mayıs 2020
Ulusal Epilepsi
Nörogenetik Sempozyumu - Haluk TOPALOĞLU
Excellence In Art
Haziran 2020
Algoloji Kursu
Nöroradyoloji Okulu      
Eylül 2020
ESPN 2020
Nöromodulasyon Kursu
Yürüme Ve Denge Ve Düşme Kursu
Aylık Epilepsi     
Ekim 2020
Estetik Kozmetik Dermatoloji Kongresi
Stroke Meetıng
MS Days
Nöroepidemiyoloji Kursu
Demans Okulu
Aylık Epilepsi
Kasım 2020
Ürolojik Cerrahi
Dermatolojik Cerrahi Günleri
Ulusal Nöroloji 
Aralık 2020
Çocuk Ergen Nörolojisi Kış Okulu
Aylık Epilepsi
                                                                                                      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807619


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05113.684
Değişim :  -1,94% |  -2.248,04
Açılış :  115.143  
Önceki Kapanış :  115.932  
En Yüksek
115.571 En Düşük
112.617
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BTCIM 3,98 70.926.620 % 19,88  
MEPET 2,28 91.455.508 % 13,43  
ARENA 9,31 41.008.009 % 12,44  
ARTI 0,89 117.811 % 9,88  
VKING 2,36 11.803.569 % 9,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7901 7,8291 % -0,16  
Frank 6,1220 6,1589 % 0,24  
Riyal 1,5879 1,5959 % 0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.548 1.549 20,21  
Altın Gr. 297 297 4,75  
Cumhuriyet 1.970 2.000 31,00  
Tam 1.963 2.012 33,45  
Yarım 949 973 16,18  
Çeyrek 476 487 8,09  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 0,01  
Gümüş Gr. 3,46 3,46 0,01  
B. Petrol 68,61 68,61 2,36  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru