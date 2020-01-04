***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2020 10:44
***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılında gerçekleştireceği planlanan organizasyonların listesi 03.01.2019 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.
Bu listenin yayımlanmasından sonra gerçekleştirilen yeni iş ilişkileri de çeşitli tarihlerde KAP'tan duyurulmuş olup, bu bilgilerin konsolide edilerek 2020 yılı için organizasyon takviminin duyurulması gereği hasıl olmuştur.
Bu kapsamda Şirketimizin güncellenmiş olan 2020 yılı organizasyon takvimi aşağıda yer almakta olup, bu tarihten sonra yapılacak bildirimlerde de aşağıdaki liste referans alınacaktır.
Organizasyon Adı - Dönemi
Ocak 2020
Aselsan Liderlik Okulu Toplantısı
Nöromodülasyon Sempozyomu
Aylık Epilepsi
Şubat 2020
Başağrısı Kış Okulu
Nöropatik Ağrı
Aylık Epilepsi
Mart 2020
DBS Kursu
Nöronutrisyon Sempozyumu
Norolojik Hast. Uyku Bozuklukları Kursu
Nörokordinasyon Çalıştayı
MS Samsun
Nörorehabilitasyon Semp.
Aylık Epilepsi
Nisan 2020
UNEKO
Ulusal Cerrahi
Nöromoskuler Hastalıklar
TMRT
Yaşam Kalitesi Çalıştayı
Nöroimmunoloji Okulu
Parkinson Semp
Mayıs 2020
Ulusal Epilepsi
Nörogenetik Sempozyumu - Haluk TOPALOĞLU
Excellence In Art
Haziran 2020
Algoloji Kursu
Nöroradyoloji Okulu
Eylül 2020
ESPN 2020
Nöromodulasyon Kursu
Yürüme Ve Denge Ve Düşme Kursu
Aylık Epilepsi
Ekim 2020
Estetik Kozmetik Dermatoloji Kongresi
Stroke Meetıng
MS Days
Nöroepidemiyoloji Kursu
Demans Okulu
Aylık Epilepsi
Kasım 2020
Ürolojik Cerrahi
Dermatolojik Cerrahi Günleri
Ulusal Nöroloji
Aralık 2020
Çocuk Ergen Nörolojisi Kış Okulu
Aylık Epilepsi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807619
BIST