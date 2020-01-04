***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılında gerçekleştireceği planlanan organizasyonların listesi 03.01.2019 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.Bu listenin yayımlanmasından sonra gerçekleştirilen yeni iş ilişkileri de çeşitli tarihlerde KAP'tan duyurulmuş olup, bu bilgilerin konsolide edilerek 2020 yılı için organizasyon takviminin duyurulması gereği hasıl olmuştur.Bu kapsamda Şirketimizin güncellenmiş olan 2020 yılı organizasyon takvimi aşağıda yer almakta olup, bu tarihten sonra yapılacak bildirimlerde de aşağıdaki liste referans alınacaktır.Organizasyon Adı - DönemiOcak 2020Aselsan Liderlik Okulu ToplantısıNöromodülasyon SempozyomuAylık EpilepsiŞubat 2020Başağrısı Kış OkuluNöropatik AğrıAylık EpilepsiMart 2020DBS KursuNöronutrisyon SempozyumuNorolojik Hast. Uyku Bozuklukları KursuNörokordinasyon ÇalıştayıMS SamsunNörorehabilitasyon Semp.Aylık EpilepsiNisan 2020UNEKOUlusal CerrahiNöromoskuler HastalıklarTMRTYaşam Kalitesi ÇalıştayıNöroimmunoloji OkuluParkinson SempMayıs 2020Ulusal EpilepsiNörogenetik Sempozyumu - Haluk TOPALOĞLUExcellence In ArtHaziran 2020Algoloji KursuNöroradyoloji OkuluEylül 2020ESPN 2020Nöromodulasyon KursuYürüme Ve Denge Ve Düşme KursuAylık EpilepsiEkim 2020Estetik Kozmetik Dermatoloji KongresiStroke MeetıngMS DaysNöroepidemiyoloji KursuDemans OkuluAylık EpilepsiKasım 2020Ürolojik CerrahiDermatolojik Cerrahi GünleriUlusal NörolojiAralık 2020Çocuk Ergen Nörolojisi Kış OkuluAylık Epilepsihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807619BIST