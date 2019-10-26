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***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.10.2019 11:58
GÜNCEL HABERLER

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
METİN ZİYA TANSU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Beyaz Filo A.Ş. Beyaz Operasyonel A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş. ve Flap Fuarcılık A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri 0.042 B Bağımsız Üye Değil
OSMAN TURGUT FIRAT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu BAşkan Vekilliği Beyaz Filo A.Ş. Beyaz Operasyonel A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş. ve Flap Fuarcılık A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri 0.04 A Bağımsız Üye Değil
GÜRKAN GENÇLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Filo A.Ş. Beyaz Operasyonel A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş. Flap Fuarcılık A.Ş. ve Döksan A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri 0.04 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
GÖKHAN SAYGI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Fİlo Oto Kir. A.Ş., Beyaz Operasyonel A.Ş. de yönetim kurulu üyelikleri 4.98 B Bağımsız Üye Değil
CEM ATALAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Beyaz Filo Yönetim Kurulu Üyelği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744323 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri
MEHMET LEVENT ERDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795080 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795081


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Yarım 892 915 5,01  
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Gümüş.Ons 18,02 18,06 0,22  
Gümüş Gr. 3,35 3,35 0,04  
B. Petrol 61,98 61,98 0,31  
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