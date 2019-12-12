GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FLAP* *GARAN* *ALARK* *IEYHO* *AKBNK* *NTHOL* *BEYAZ* *AVHOL* *HURGZ* *ITTFH* *PEKGY* *FORMT* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı

12.12.2019 17:45
GÜNCEL HABERLER



***FLAP******GARAN******ALARK******IEYHO******AKBNK******NTHOL******BEYAZ******AVHOL******HURGZ******ITTFH******PEKGY******FORMT******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AKBNK, ALARK, AVHOL, BEYAZ, FLAP, FORMT, HURGZ, IEYHO, ITTFH, NTHOL, PEKGY, GARAN, VAKBN

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI AKBANK T.A.S. TRAAKBNK91N6 AKBNK E 26,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ALARKO HOLDING A.S. TRAALARK91Q0 ALARK E 2,220 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. TREBYTS00017 AVHOL E 310.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. TREBFOK00014 BEYAZ E 3.311.393,850 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. TREFLAP00011 FLAP E 446.116,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 29.787.123,002 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. TRAHURGZ91D9 HURGZ E 33.148.202,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. TRAMTEKS91B0 IEYHO E 1,732 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ITTIFAK HOLDING A.S. TREITFK00018 ITTFH E 8.348.322,200 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NET HOLDING A.S. TRANTHOL91Q6 NTHOL E 587,164 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREPEGY00022 PEKGY E 13.389,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. TRAGARAN91N1 GARAN E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 VAKBN E 5,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803219


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Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,00  
B. Petrol 64,70 64,70 0,98  
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