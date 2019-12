***FLAP* *GARAN* *ALARK* *IEYHO* *AKBNK* *NTHOL* *BEYAZ* *AVHOL* *HURGZ* *ITTFH* *PEKGY* *FORMT* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı









***FLAP******GARAN******ALARK******IEYHO******AKBNK******NTHOL******BEYAZ******AVHOL******HURGZ******ITTFH******PEKGY******FORMT******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler AKBNK, ALARK, AVHOL, BEYAZ, FLAP, FORMT, HURGZ, IEYHO, ITTFH, NTHOL, PEKGY, GARAN, VAKBNSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI AKBANK T.A.S. TRAAKBNK91N6 AKBNK E 26,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ALARKO HOLDING A.S. TRAALARK91Q0 ALARK E 2,220 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. TREBYTS00017 AVHOL E 310.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. TREBFOK00014 BEYAZ E 3.311.393,850 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. TREFLAP00011 FLAP E 446.116,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 29.787.123,002 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. TRAHURGZ91D9 HURGZ E 33.148.202,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. TRAMTEKS91B0 IEYHO E 1,732 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ITTIFAK HOLDING A.S. TREITFK00018 ITTFH E 8.348.322,200 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI NET HOLDING A.S. TRANTHOL91Q6 NTHOL E 587,164 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREPEGY00022 PEKGY E 13.389,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. TRAGARAN91N1 GARAN E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 VAKBN E 5,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803219BIST