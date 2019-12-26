***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2019 12:37
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805289
BIST
14:55114.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.055,98
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.514
14:555,9407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9330
14:556,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
14:55287,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 287,41
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,55
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|43,24
|14.797.032
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.168.182
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|54.866
|% 14,93
|
|SMART
|10,86
|134.213.088
|% 14,80
|
|BRYAT
|67,65
|25.385.184
|% 13,32
|
|GLBMD
|1,89
|693.523
|% -11,27
|
|EKIZ
|0,56
|28.582
|% -8,20
|
|YBTAS
|2.685,00
|21.480
|% -5,69
|
|MTRYO
|7,00
|167.740
|% -5,41
|
|IHLAS
|0,86
|92.950.504
|% -4,44
|
|ISFIN
|3,85
|561.381.940
|% 9,69
|
|ASELS
|19,86
|343.809.006
|% 0,81
|
|THYAO
|14,03
|293.250.683
|% 0,43
|
|SISE
|5,36
|245.029.972
|% -0,19
|
|TUPRS
|128,70
|189.060.719
|% 1,98
|
|ISFIN
|3,85
|561.381.940
|% 9,69
|
|IHLAS
|0,86
|92.950.504
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,12
|91.984.823
|% -0,88
|
|ODAS
|2,17
|147.296.590
|% 4,83
|
|EKGYO
|1,45
|79.701.507
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6802
|7,7187
|% 0,12
|
|Frank
|6,0282
|6,0645
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|5,75
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,87
|
|Cumhuriyet
|1.901
|1.930
|4,00
|
|Tam
|1.892
|1.939
|5,79
|
|Yarım
|914
|938
|2,80
|
|Çeyrek
|459
|469
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|67,50
|67,50
|0,30
|