***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -393.381 7.138.395 2.124.813 20.336.041 43.483.731 0 43.483.731Transferler11 0 0 0 1.765.228 18.570.813 -20.336.041 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-119.242 31.015.495 30.896.253 30.896.253Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -119.242 0 0 31.015.495 30.896.253 30.896.253Kar Payları11 -18.366.119 -18.366.119 -18.366.119Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -512.623 8.903.623 2.329.507 31.015.495 56.013.865 56.013.865Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 55.802.229Transferler11 0 0 0 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-246.039 22.032.481 21.786.442 21.786.442Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -246.039 0 0 22.032.481 21.786.442 21.786.442Kar Payları11 0 0 0 0 -27.707.413 0 -27.707.413 -27.707.413Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -956.383 11.602.980 2.924.317 22.032.481 49.881.258 49.881.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.801.263 32.351.715Dönem Karı (Zararı)22.032.481 31.015.495Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.750.576 9.371.779Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.026.921 660.187Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.141.007 941.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 216.796 265.721Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 29.100Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler924.211 646.920Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-211.699 -578.798Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-285.166 -578.798Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler73.467 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 6.245.189 8.409.759Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -450.842 -61.110İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.993.645 -2.137.052Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.214.954 -2.054.226İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.214.954 -2.054.226Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler146.983 3.736.158Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.984.495 -1.432.362Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-319.834 -40.597Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.586.056 -1.794.452İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.433.248 -1.421.474İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)152.808 -372.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25.105 -19.991Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-232.506 -531.582Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.789.412 38.250.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -53.748 -88.743Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -4.934.401 -5.809.764YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.563 -1.157.084Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.101.541 61.110Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.101.541 61.110Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.281.586 -1.681.173Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.281.586 -1.681.173Alınan Faiz118.482 462.979FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.820.255 -18.250.300Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-270.315 0Ödenen Temettüler12 -27.707.413 -18.366.119Alınan Faiz157.473 115.819YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.080.555 12.944.331NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.080.555 12.944.331DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.730.399 24.830.134DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 29.649.844 37.774.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 29.649.844 34.730.399Ticari Alacaklar8.966.396 7.751.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 8.966.396 7.751.442Diğer Alacaklar0 86.874İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 86.874Stoklar5 7.150.381 5.165.886Peşin Ödenmiş Giderler97.816 348.048Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 17.229Diğer Dönen Varlıklar11 506.529 566.637ARA TOPLAM46.370.966 48.666.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.370.966 48.666.515DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar14.708 14.708İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.708 14.708Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.832.235 1.589.527Maddi Duran Varlıklar7 10.147.747 10.299.100Kullanım Hakkı Varlıkları38.502 0Peşin Ödenmiş Giderler570.066Ertelenmiş Vergi Varlığı18 771.281 378.422TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.374.539 12.281.757TOPLAM VARLIKLAR59.745.505 60.948.272KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar156.633Ticari Borçlar4.437.550 2.851.494İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 3.225.632 1.792.384İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.211.918 1.059.110Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 284.678 259.573Diğer Borçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.642.137 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.141.755 205.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 58.592 46.434Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.083.163 158.952Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 155.543 388.048ARA TOPLAM7.818.296 3.704.501TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.818.296 3.704.501UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar145.969 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.899.982 1.441.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.899.982 1.441.542TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.045.951 1.441.542TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.864.247 5.146.043ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.881.258 55.802.229Ödenmiş Sermaye12 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları12 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-956.383 -710.344Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-956.383 -710.344Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-956.383 -710.344Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 11.602.980 8.903.623Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.924.317 2.329.507Net Dönem Karı veya Zararı22.032.481 31.001.580TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.881.258 55.802.229TOPLAM KAYNAKLAR59.745.505 60.948.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 88.702.173 69.999.869 31.702.207 25.720.816Satışların Maliyeti13 -63.429.554 -47.264.084 -22.910.899 -16.314.951TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.272.619 22.735.785 8.791.308 9.405.865BRÜT KAR (ZARAR)25.272.619 22.735.785 8.791.308 9.405.865Genel Yönetim Giderleri14 -2.518.945 -2.294.457 -887.456 -675.209Pazarlama Giderleri14 -1.492.252 -1.099.258 -524.440 -422.401Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 4.334.532 6.862.838 1.129.705 4.803.219Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.846.624 -3.089.703 -923.769 -2.567.504ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.749.330 23.115.205 7.585.348 10.543.970Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 4.069.420 11.209.903 1.340.843 7.927.821Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -601.547 0 -243.314 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.217.203 34.325.108 8.682.877 18.471.791Finansman Gelirleri17 3.937.756 6.832.254 964.301 2.968.946Finansman Giderleri17 -2.877.289 -1.732.108 -2.373.101 -1.310.599SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.277.670 39.425.254 7.274.077 20.130.138Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.245.189 -8.409.759 -1.711.398 -4.218.843Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -6.576.538 -8.490.174 -1.649.181 -4.150.993Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 331.349 80.415 -62.217 -67.850SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.032.481 31.015.495 5.562.679 15.911.295DÖNEM KARI (ZARARI)22.032.481 31.015.495 5.562.679 15.911.295Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.032.481 31.015.495 5.562.679 15.911.295Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç 19 0,01500000 0,02200000 0,00400000 0,01100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-246.039 -119.242 -72.922 -79.313Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -307.549 -149.053 -93.489 -99.142Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler61.510 29.811 20.567 19.829Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 61.510 29.811 20.567 19.829Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-246.039 -119.242 -72.922 -79.313TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.786.442 30.896.253 5.489.757 15.831.982Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.786.442 30.896.253 5.489.757 15.831.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794899BIST