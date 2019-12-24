***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.12.2019 16:26
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 24.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9691 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, kamuya henüz açıklanmamış özel durumlar bulunmadığını kamunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804993
BIST
16:58113.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.114,94
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:585,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:586,5999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
16:58285,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 285,09
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,28
|82.706.187
|% 17,11
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.760.715
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|91.484.291
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,03
|845.871.887
|% 1,81
|
|HALKB
|5,96
|485.810.351
|% 4,56
|
|PETKM
|3,76
|407.095.006
|% 1,08
|
|IPEKE
|7,99
|395.660.189
|% 1,65
|
|KOZAA
|10,24
|361.475.563
|% 2,61
|
|IHLGM
|1,12
|255.728.106
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|256.495.972
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.105.194
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.176.116
|% 4,72
|
|PETKM
|3,76
|407.095.006
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6803
|7,7188
|% 0,04
|
|Frank
|6,0366
|6,0730
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5810
|1,5890
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,27
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|0,33
|