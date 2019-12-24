***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş 'nin 24.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9691 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, kamuya henüz açıklanmamış özel durumlar bulunmadığını kamunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804993BIST