***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 77.699.674.920 4.409.828.736 35.000.228.658 969.747.656Satışların Maliyeti16 -77.655.159.240 -4.404.208.603 -34.984.343.826 -967.991.418TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.515.680 5.620.133 15.884.832 1.756.238Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 117.444.606 91.985.940 46.764.511 28.753.015Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler117.444.606 91.985.940 46.764.511 28.753.015FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)117.444.606 91.985.940 46.764.511 28.753.015BRÜT KAR (ZARAR)161.960.286 97.606.073 62.649.343 30.509.253Genel Yönetim Giderleri17 -64.853.356 -54.821.775 -22.887.240 -18.799.488Pazarlama Giderleri17 -14.545.330 -11.084.918 -4.996.353 -3.865.651Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 78.237.206 51.673.900 14.046.354 27.607.999Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -54.537.767 -37.196.356 -15.291.690 -20.877.872ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)106.261.039 46.176.924 33.520.414 14.574.241Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)106.261.039 46.176.924 33.520.414 14.574.241Finansman Giderleri20 -33.330.501 -9.907.484 -4.829.318 -4.356.948SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)72.930.538 36.269.440 28.691.096 10.217.293Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.323.557 -9.234.289 -6.179.254 -3.452.800Dönem Vergi (Gideri) Geliri-15.938.226 -9.098.601 -6.454.184 -3.220.732Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-385.331 -135.688 274.930 -232.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)56.606.981 27.035.151 22.511.842 6.764.493DÖNEM KARI (ZARARI)56.606.981 27.035.151 22.511.842 6.764.493Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar331 -590 421 -277Ana Ortaklık Payları56.606.650 27.035.741 22.511.421 6.764.770Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.164.231 -23.994.087Dönem Karı (Zararı)56.606.981 27.035.151Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.729.728 -10.119.664Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.326.120 1.004.334Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.292.143 3.187.229Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.839.451 3.521.572Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-547.308 -334.343Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.294.960 -23.106.209Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-917.132 -439.307Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-917.132 -439.307Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.323.557 9.234.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.548.692 -5.125.357Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-21.561.582 44.421.500Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler97.052.912 -190.678.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-67.176.088 -1.569.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)164.229.000 -189.108.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.199.326 -8.120.525İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 4.088İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.199.326 -8.124.613Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.133.181 -9.330.076İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)257.871 50.946İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)37.875.310 -9.381.022Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-132.973.877 158.581.786Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.788.017 11.790.130Ödenen Temettüler0 -22.102.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.620.251 -5.610.501Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.789.926 -8.640.422Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-213.609 568.706YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.417.350 -719.425Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.417.350 -719.425FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.146.341 23.475.370Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.330.501 -9.856.474Alınan Faiz41.476.842 33.331.844YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.893.222 -1.238.142NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.893.222 -1.238.142DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ186.270.894 23.963.760DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 212.164.116 22.725.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 212.519.883 186.478.042Finansal Yatırımlar4 42.710.440 20.008.858Ticari Alacaklar6 575.087.086 672.139.998İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 67.753.187 577.099İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar507.333.899 671.562.899Diğer Alacaklar7 20.889.844 17.410.655Türev Araçlar14 3.759.323 2.279.892Peşin Ödenmiş Giderler1.569.894 134.672Diğer Dönen Varlıklar88.327 19.954ARA TOPLAM856.624.797 898.472.071TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR856.624.797 898.472.071DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 5.396.153 3.009.440Maddi Duran Varlıklar9 4.689.788 3.416.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.408.731 1.658.584Peşin Ödenmiş Giderler1.286.655 2.869.042Ertelenmiş Vergi Varlığı1.878.473 2.263.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.659.800 13.216.996TOPLAM VARLIKLAR872.284.597 911.689.067KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 391.166.425 530.559.797İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar280.067 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 280.067 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar390.886.358 530.559.797Kiralama İşlemlerinden Borçlar576.170 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları181.513.835 56.661.000Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar208.796.353 473.898.797Ticari Borçlar6 213.621.616 175.488.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 869.788 611.917İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar212.751.828 174.876.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar774.345 637.591Diğer Borçlar7 5.027.821 3.729.532Türev Araçlar14 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22 1.091 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.937.562 5.109.408Kısa Vadeli Karşılıklar17.128.108 14.559.538Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.011.149 6.765.121Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 9.116.959 7.794.417Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.800.619 972.033ARA TOPLAM634.457.587 731.056.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER634.457.587 731.056.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar80.481 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar80.481 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar80.481 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.035.179 3.528.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.035.179 3.528.364TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.115.660 3.528.364TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER638.573.247 734.584.698ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar233.705.904 177.099.254Ödenmiş Sermaye15 50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 3.313.989 3.313.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-225.567 -225.567Diğer Kazançlar (Kayıplar)-225.567 -225.567Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.282.878 1.282.878Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 21.135.473 19.797.555Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 101.592.481 59.336.642Net Dönem Karı veya Zararı56.606.650 43.593.757Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.446 5.115TOPLAM ÖZKAYNAKLAR233.711.350 177.104.369TOPLAM KAYNAKLAR872.284.597 911.689.067Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -424.166 0 16.420.951 59.732.838 25.280.408 154.324.020 5.980 154.330.000Diğer Düzeltmeler0 0 0 1.282.878 0 0 0 1.282.878 0 1.282.878Düzeltmelerden Sonraki Tutar50.000.000 3.313.989 -424.166 1.282.878 16.420.951 59.732.838 25.280.408 155.606.898 5.980 155.612.878Transferler3.376.604 21.903.804 -25.280.408 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.035.741 27.035.741 -590 27.035.151Dönem Karı (Zararı)27.035.741 27.035.741 -590 27.035.151Kar Payları-22.300.000 -22.300.000 -22.300.000Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -424.166 1.282.878 19.797.555 59.336.642 27.035.741 160.342.639 5.390 160.348.029Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369Transferler1.337.918 42.255.839 -43.593.757 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)56.606.650 56.606.650 331 56.606.981Dönem Karı (Zararı)56.606.650 56.606.650 331 56.606.981Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 21.135.473 101.592.481 56.606.650 233.705.904 5.446 233.711.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)56.606.981 27.035.151 22.511.842 6.764.493DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.606.981 27.035.151 22.511.842 6.764.493Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar331 -590 421 -277Ana Ortaklık Payları56.606.650 27.035.741 22.511.421 6.764.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794449BIST